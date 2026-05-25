El Rayo Vallecano confirma que comprará a Nobel Mendy

Basilio García Sevilla, 25 MAY 2026 - 11:19h.

David Cobeño, director deportivo rayista, lo deja claro

La opción de compra de Nobel Mendy y el porcentaje que se quedaría el Betis

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Acabada la temporada, el Real Betis Balompié espera que vaya entrando en su caja fuerte un chorreo de dinero que le haga afrontar con mayor solvencia un futuro que pasa por la UEFA Champions League. Uno de los que va a dejar una cantidad interesante va a ser Nobel Mendy, ya que el Rayo Vallecano quiere ejercer su opción de compra y quedarse con el defensor senegalés en propiedad tras un año de cesión.

Así lo ha expresado en una entrevista concedida al diario AS el director deportivo franjirrojo, el exsevillista David Cobeño, que ha afirmado que aunque no haya cumplido los parámetros para que la opción de compra se ejecutara de forma obligatoria, el club madrileño se lo va a quedar. “Él tenía una cláusula obligatoria por partidos y otra opcional para el club. Estamos encantados con su rendimiento. Es su primer año como profesional al cien por cien y demostrando un nivel muy alto, con ciertos despistes en algunos partidos, aunque es normal en los chicos. Nuestra idea es comprarlo y que sea una pieza fundamental para el futuro”, expresa.

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Existen dos vías para que Nobel Mendy se quede en el Rayo una vez termine la temporada. Por un lado, tenía que jugar 25 partidos y ha disputado 27. Sin embargo, solo cuentan los que saliera de titular o los que completara 45 minutos, parámetros que cumple en estos momentos 24 encuentros. Así, esta posibilidad queda a la espera de que participe en la final de la UEFA Conference League que los de Iñigo Pérez disputa ante el Crystal Palace en Leipzig.

La otra opción es la ejecución de la opción de compra sin necesidad de llegar a esos parámetros y, según afirma Cobeño, parece claro que la van a ejecutar juegue o no este miércoles en la final de Alemania.

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Los ingresos por Mendy

Así las cosas, el Rayo se haría con el 80% de los derechos del jugador, desembolsando alrededor de tres millones de euros, que podrían llegar a cinco si se cumplen determinados parámetros en el futuro.

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Pero hay más, y es que su buena temporada en el Rayo ha llamado la atención de otros equipos, e incluso suena para reforzar a un Benfica que no se ha metido en la UEFA Champions League con Jose Mourinho. De mediar un traspaso, el Betis se llevaría una quinta parte del montante de la operación.