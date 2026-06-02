El Oporto se lleva a la estrella del Elche CF: fichaje casi cerrado

El equipo ilicitano, obligado a revolucionar su delantera

Iván Ania, favorito para ser nuevo entrenador del Elche con otros tres candidatos

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El FC Oporto está a punto de llevarse a una de las estrellas del Elche CF. El equipo ilicitano se prepara para una auténtica revolución en este mercado de fichajes, arrancando por un banquillo en el que Éder Sarabia ya ha confirmado su marcha. Otro que no seguirá es Álex Febas. Y el tercero y el cuarto en hacer las maletas, si no hay sorpresas, pueden ser los dos delanteros: Rafa Mir y André Silva.

El primero estaba en calidad de cedido desde el Sevilla y, mientras se resuelve su situación judicial, deberá regresar a la capitán andaluza. En principio, no parece tener opciones de seguir en el Martínez Valero el próximo curso. En cuanto a André Silva, firmó sólo por una temporada, con un año adicional condicionado a un acuerdo entre las partes, pero todo invita a pensar que tampoco seguirá.

Según apuntan desde Portugal, André Silva está a un paso de fichar por el Oporto. El club luso le ha ofrecido un contrato de dos temporadas y, a la espera de concretar los últimos detalles, apunta a defender la elástica de los dragones el próximo curso. Y lo peor para el Elche es que no dejará nada de dinero en sus arcas, ya que se marchará con la carta de libertad.

André Silva, a un paso de irse del Elche

El delantero firmó el pasado sábado por el equipo valenciano un contrato hasta 2026. Ese contrato incluía una renovación vinculada a su rendimiento y a un acuerdo entre las dos partes. Su rendimiento, con diez goles anotados en LaLiga EA Sports y la salvación del equipo, ha sido positivo. Pero su futuro, por contra, apunta ahora a Do Dragao, adonde podría marcharse de manera gratuita sin ejercer esa cláusula de renovación.

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Así pues, el Elche se vería obligado a reconstruir por completo su delantera. Rafa Mir y André Silva se irán, por lo que el nuevo entrenador se quedará únicamente con Álvaro Rodríguez como único '9'. A partir de ahí, la dirección deportiva estará obligada a recomponer un ataque que necesita goles para seguir en la máxima categoría.