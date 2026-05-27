Ángel Cotán 27 MAY 2026 - 12:24h.

El técnico ilicitano convocó una comparecencia que alertó a los aficionados

Más de diez equipos de LALIGA pueden cambiar de entrenador

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Eder Sarabia convocó este miércoles a los medios en la sala de prensa del Elche CF. El técnico ilicitano logró el objetivo de la permanencia en LALIGA EA Sports en Montilivi sin dejar de apostar por su marcado estilo de juego. Cuando todo era felicidad en el Martínez Valero, y pese a los rumores de mercado sobre algunos de sus futbolistas clave, la hinchada se puso en lo peor con su entrenador. El bilbaíno resuelve la duda.

Su decisión está tomada, y a pesar de contar con un año más de contrato, Sarabia es historia en el Elche: "Sí, es verdad que comunicamos al club la decisión de no continuar. Mi objetivo con esta rueda de prensa, entiendo que ahora con esta decisión podemos dejar triste a muchas personas que se han ilusionado, que seguramente estén un poco decepcionados porque querían seguir juntos, pero es que comprendan un poco los motivos".

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Las palabras de Eder Sarabia en la rueda de prensa especial del Elche

Agradecimientos. "Esto no podría haber sido posible sin el espectacular equipo que hemos tenido. El staff también ha sido absolutamente determinante con su apoyo, cercanía y pasando los momentos difíciles, saliendo a cenar con un ambiente... éramos felices viniendo aquí cada día. Y la gente del club, siempre entregada, y sobre todo, la afición y la ciudad".

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Motivos. "Es verdad que es un mundo muy exigente y que a veces desatiendes otras cosas que evidentemente para un ser humano son muy importantes. Tenemos dos hijos pequeños que demandan mucho, la relación con mi mujer, mis amigos, mis padres, mi hermana... incluso también en lo profesional. En lo profesional creo que tengo todavía muchas cosas que mejorar y aprender. No vamos a entrenar, no es que nos vayamos a otro sitio, no vamos a entrenar. Nos vamos a tomar unos meses".

Planes de futuro. "No nos ponemos una fecha. Cuando sintamos que hemos atendido esas cosas, pero bueno, en principio la idea es unos meses. Sin ponernos ninguna presión de cuando sea esa vuelta. Lo principal es eso ahora mismo. Ayer ya estuvimos enfocando un poco una conversación con mi mujer y la gente que tenemos alrededor para enfocarnos en lo que queremos que es eso, ser un mejor padre, hijo, marido entrenador... y bueno, disfrutar de otras cosas".