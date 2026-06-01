Fran Fuentes 01 JUN 2026 - 23:46h.

El ovetense es el preferido del conjunto ilicitano, que está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión

Así están los banquillos de LaLiga 26/27: ocho salidas confirmadas, seis vacantes y dos dudas

Compartir







La salida de Éder Sarabia del Elche CF ha causado un problema urgente al conjunto franjiverde. Y es que el técnico vasco, al que aún le restaba un año de contrato, se marcha tras lograr agónicamente la permanencia, pero dejando con una mano delante y otra detrás al propietario del club, Christian Bragarnik. En este sentido, el argentino busca al candidato perfecto que sea capaz de mantener el estilo de fútbol atrevido y ofensivo que mostró el bilbaíno en el Martínez Valero. Y hay un favorito: Iván Ania, del Córdoba CF.

Según adelantó el diario Marca, el Elche CF está muy interesado en el técnico ovetense, que gusta mucho en la dirección deportiva que encabeza José Antonio Contreras. En este sentido, su estilo atrevido y de ataque casa muy bien con la identidad que el conjunto franjiverde ha ido moldeando en las últimas temporadas. Tanto es así que el Real Oviedo también le ha sondeado para su proyecto de ascenso, aunque finalmente han optado por otras opciones. Sin embargo, su situación contractual es compleja. Y es que aún le resta un año más de contrato con el Córdoba CF, aunque el club ilicitano estaría dispuesto a abonar su cláusula de rescisión.

PUEDE INTERESARTE Conclusiones del juicio a Rafa Mir por agresión sexual: lo que pide la Fiscalía y la petición de la defensa

"Ya sabéis cuál es mi situación contractual. No tengo nada más que decir. Tengo un año más de contrato, la situación está clara", respondió Iván Ania en sala de prensa, evidenciando su compromiso con el conjunto blanquiverde. De este modo, el Elche medita otras opciones, quizá menos complejas en lo contractual, pero con un caché más elevado.

Los otros tres candidatos, junto a Iván Ania, para entrenar al Elche CF

Así las cosas, el diario Información comentó la posibilidad de que Xavier García Pimienta asumiese el cargo de primer entrenador del Elche CF. De la escuela de 'La Masía', el catalán se postula como la opción, quizá, más continuista para el banquillo del Martínez Valero. Eso sí, las pretensiones económicas del ex del Sevilla, quien no entrena desde que le despidieran del conjunto hispalense hace algo más de un año, sería más elevado.

Lo mismo sucede con Alessio Lisci, cuya salida de Osasuna se ha conocido hace pocos días. En este sentido, el técnico italiano llega tras haber salvado a Osasuna en la última jornada del campeonato, después de complicarse sobremanera en los últimos meses de competición. Se trata de un técnico con mayor adaptabilidad al contexto, lo que le hace una opción menos 'extrema', aunque eso precisamente no juegue a su favor para asumir el cargo.

Por último, la opción exótica llega desde Sudamérica. El citado medio coloca a Hernán Crespo, mítico goleador argentino, como uno de los candidatos. Tanto es así que en Argentina, donde Racing de Avellaneda le sondeaba después de su etapa en Sao Paulo, ya le dan por perdido. El técnico tiene experiencia en Italia, Catar, Argentina y Brasil. Ahora podría dar el salto al fútbol español apoyado en su estrecha amistad con Bragarnik. El conocido empresario argentino ya trajo al Elche a jugadores como Darío Benedetto o Javier Pastore, mientras que colocó en el banquillo a Sebastián Beccacece, por lo que no sería extraño verle repetir jugada.