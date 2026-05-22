Joaquín Anduro 22 MAY 2026 - 22:23h.

Iván Ania recalca que tiene contrato con el Córdoba

Por qué se va Guillermo Almada del Real Oviedo

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El Real Oviedo, a la espera de su despedida este sábado de LALIGA EA Sports, está inmerso en la búsqueda de su nuevo entrenador una vez que Guillermo Almada ya ha confirmado que no seguirá. Uno de los nombres que ha sonado es el del exfutbolista y canterano carbayón Iván Ania, al que ya se le había vinculado previamente con el club, aunque el técnico asturiano apuesta por seguir en el Córdoba de momento.

"Sabéis cuál es mi situación contractual y, entonces, sobran las palabras. Tengo un año más de contrato y no hago caso a lo que se pueda decir, ni mucho menos. Mi situación contractual es la que todos sabéis y no voy a hablar más de ese tema", declaró el entrenador del cuadro califal en sala de prensa en la previa de su partido en Eibar.

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Iván Ania, sobre el Eibar-Córdoba

El técnico asturiano confirmó que, debido a las importantes bajas en la plantilla, tendrá enormes dificultades para confeccionar la convocatoria para Eibar y precisó que "son siete bajas por lesión (Trilli, Albarrán, Sintes, Fomeyem, Rubén Alves, Del Moral y Adilson) y dos por sanción (Requena y Carracedo)", con lo que viajarán los canteranos Dani García, Ángel Rodríguez y Javi Antras.

Ante esta plaga de ausencias en la zaga, donde Álex Martín se ha quedado como el único central natural disponible, Ania dijo que se verá obligado a "reconvertir un jugador a esa posición", al tiempo que elogió el nivel de Martín, quien ha sabido aguantar más de una vuelta entera apercibido con cuatro tarjetas amarillas.

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Respecto al choque en Ipurúa, advirtió de que no tendrá nada que ver con el de la primera vuelta, ya que se medirán a un rival "muy sólido en casa, con muchísimas victorias" y en un campo de dimensiones reducidas, donde el conjunto blanquiverde nunca ha conseguido ganar en su historia.

Al ser cuestionado sobre el balance global del curso, tras haberse quedado recientemente sin opciones matemáticas de disputar la promoción de ascenso, Ania afirmó que como nota le pondría a su equipo "un notable", al argumentar que para llegar al sobresaliente les ha faltado mantener la portería a cero y ser más eficaces en las áreas.

Como muestra de esa tranquilidad frente a los rumores que le vinculan cada verano a otros proyectos, el entrenador del Córdoba valoró la inusual estabilidad que le otorga el club andaluz y el firme respaldo de sus dirigentes para poder afrontar la que será su cuarta temporada consecutiva en el mismo banquillo.