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Guillermo Almada anuncia su adiós del Real Oviedo: "No vamos a continuar"

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo
Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo. Xurde Margaride (LALIGA)
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Guillermo Almada ha confirmado que no seguirá en el Real Oviedo. Su continuidad estaba en duda y pendiente de una conversación con la directiva. Sin embargo, según adelanta Deportes COPE Asturias, el uruguayo ha comunicado este viernes su decisión que no seguirá en el club el próximo curso, que el equipo jugará en LALIGA HYPERMOTION. De este modo, el conjunto carbayón tendrá que buscar un nuevo técnico para la próxima temporada.

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