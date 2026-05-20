Pablo Sánchez 20 MAY 2026 - 10:52h.

Los tres señalados de Pellegrino Matarazzo para salir de la Real Sociedad

Realizará la pretemporada bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo

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El final de cada temporada viene cargado de reestructuraciones en los clubes. Jugadores que llegan, otros que se van y cedidos que vuelven a su lugar de origen. Es el caso de Javi López en el Real Oviedo. El lateral, tras un año cuyo protagonismo fue de menos a más, vuelve a la Real Sociedad tras su año de cesión. Sabe que tendrá la oportunidad de convencer a Pellegrino Matarazzo durante la pretemporada y se marcha dolido por el descenso sin descartar un regreso en el futuro.

Javi López ha conectado con el oviedismo y se nota en sus palabras. También en las dudas sobre su futuro cuando le preguntan si volverá a vestir de azul en un futuro más o menos cercano. De momento, tiene claro que su lugar está en San Sebastián a la espera de novedades durante un verano que llegará cargado de sorpresas.

Tras convertirse en el mejor jugador del equipo en abril, Javi López reconoció que se marcha de Oviedo con añoranza y, sin desgranar cuál será su destino, dejó un guiño al conjunto carbayón. "No he hablado mucho con ellos porque estaba centrado en terminar aquí de la mejor manera. Tengo que volver con ellos y hacer la pretemporada, luego ya se verá", comentó sobre la Real Sociedad. "He sido muy feliz en Oviedo. Ahora mismo no depende de mí, pero siempre dejaré una puerta abierta para el Real Oviedo porque un pedazo de mi corazón tiene sangre azul", agregó durante una entrevista a uno de los patrocinadores del club.

Elogios para Cazorla

Una de las experiencias más gratificantes que se lleva Javi López de esta etapa es el haber compartido vestuario con Santi Cazorla. Su futuro sigue siendo una incógnita, pero el zaguero también le anima a seguir. "Me llevo un gran amigo porque es una persona increíble. No tengo palabras para agradecer lo que me ha ayudado y la persona que es. Tratamos de convencerlo, siempre le digo que le queda mucho fútbol en sus botas. Aporta mucho al grupo en lo personal".