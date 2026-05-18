Celia Pérez 18 MAY 2026 - 13:15h.

El defensa no continuará en el club tras finalizar contrato

El emotivo adiós de Aritz Elustondo: del homenaje que le preparó la Real Sociedad a sus lágrimas al abandonar el césped

Compartir







Artiz Elustondo se despidió este domingo de Anoeta. Visiblemente emocionado, el defensa txuri urdin vivió su último partido en casa vistiendo la camiseta de la Real Sociedad. El club comunicó hace una semana su decisión de "no renovar el contrato que une a ambas partes", dejando así la incomprensión de parte de aficionados donostiarras que no entienden la actitud de la Real de no seguir contando con uno de sus capitanes. Tras el homenaje de ayer, el futbolista dio su versión.

Elustondo confesó que la decisión de no seguir ha sido del club y que él no ha podido hacer “nada” para remediarlo a pesar de que quería terminar su carrera en la Real. “Me quedo con todo lo vivido en este club, aunque el final no haya sido como lo hubiese querido. Ha sido una pena, y nos vamos con cara de tontos”, ha indicado.

Sobre el partido, Elustondo ha comentado que ha seguido “la misma tónica” que el último mes y medio, con “muchos goles” y “errores”. Los donostiarras han tirado por la borda otra ventaja en el descuento, y han acabado perdiendo ante un Valencia con diez futbolistas.

“Hemos empezado bien, no sé si me contarán o no la asistencia, pero como en los últimos meses hemos tenido momentos de desconexión que nos cuestan puntos”, ha añadido sobre la derrota en su último partido en Anoeta.

“Todavía no soy consciente de todo lo que he conseguido. Han sido doce años defendiendo los colores de mi equipo, y me marcho muy orgulloso”, ha comentado sobre su trayectoria en la entidad guipuzcoana. El beasaindarra ha hecho carrera en la Real siendo él mismo, tal y como ha comentado.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Valencia con seis suspensos y dos señalados

Independientemente de los minutos que ha disputado, el central ha recalcado la importancia del “día a día” e ir “con una buena cara para ayudar al equipo”. “En los últimos años he hecho un gran esfuerzo en lo sentimental porque a todos nos gusta jugar, pero tienes que entender el rol”, ha comentado sobre la importancia de dar lo mejor de sí en cada entrenamiento. “Creo que he ayudado a casi todos los compañeros, y eso es lo más importante”, ha recalcado.

El segundo capitán txuri urdin siempre ha sido una persona admirada en lo humano por el vestuario, y tiene claro que ese legado lo van a coger otros futbolistas porque “saben perfectamente lo que es la Real”. Sobre su decisión de dejar la Real a final de temporada, ha señalado que el club le comunicó que no se le iba a renovar, por lo que no ha sido una decisión suya. “Me hubiese encantado terminar mi carrera en la Real, pero no he podido hacer nada”. ha concluido