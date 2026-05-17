Joaquín Anduro 17 MAY 2026 - 21:02h.

Así jugaron los de Pellegrino Matarazzo

Cuánto dinero ingresa cada equipo según su clasificación y posición final en LALIGA EA Sports

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La Real Sociedad cayó derrotada por 3-4 ante el Valencia en un partido loco marcado por el homenaje a Aritz Elustondo en su despedida de Anoeta. Los tantos de Aihen Muñoz, César Tárrega en propia portería y Orri Óskarsson remontaban para los locales pero los valencianistas, que se jugaban Europa, volvieron a darle la vuelta al final.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 37 de LALIGA EA Sports.

Álex Remiro [3]: Mal partido del meta con el Mundial en juego encajando cuatro goles sin apenas realizar paradas con las que reivindicarse.

Aritz Elustondo [8]: Despedida de Anoeta para el defensa, que arrancó con el homenaje de sus compañeros, la afición y hasta el Valencia, en un encuentro coronado con su asistencia a Aihen y ganando la pelota de cabeza que generó el 3-2.

Igor Zubeldia [4]: A pesar de su buena labor repeliendo balones, el central falló en los duelos aéreos en los que los delanteros valencianistas le ganaron la partida con demasiada facilidad.

Jon Martín [2]: Estuvo flojo el central, que dio demasiados espacios como el de Hugo Duro en el 1-2 del conjunto valencianista. El peor de toda la zona defensiva.

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Aihen Muñoz [8]: Ante su posible adiós a Anoeta si termina saliendo de la Real Sociedad, el de Etxauri anotó un tanto que adelantaba a los txuri urdin como la mejor forma de decir adiós. No sufrió por su costado en defensa.

Beñat Turrientes [4]: Con poca agresividad en el 1-1, el centrocampista dejó varias dudas al no ser capaz de echar el cerrojo en la medular en un encuentro en el que fue uno de los que más notó la falta de tensión.

Carlos Soler [5]: El centrocampista no logró hacerse con el control del partido ante su exequipo y la Real Sociedad sufrió por ello. Fue entonándose poco a poco y mejoró en la segunda mitad aunque volvió a caer al final.

Brais Méndez [4]: La inconsistencia de la que ha hecho gala el gallego continuamente, en su máximo esplendor. Estuvo desaparecido y con problemas para repartirse el terreno de juego con Zakharyan y, aun así, surtió de balones de peligro arriba.

Pablo Marín [5]: El canterano no estaba destacando ni en ataque ni en defensa en la primera mitad pero mejoró con los cambios siendo clave en el pase que Tárrega se introdujo en propia y forzando la expulsión de Cömert.

Arsen Zakharyan [2]: Oportunidad desaprovechada para el futbolista ruso después de varios partidos sin jugar sin encontrar su sitio en el campo al chocar en ocasiones con Brais Méndez.

Orri Óskarsson [8]: Gran actuación del islandés, al que sólo le faltaba el gol tras dos ocasiones en la primera parte que no pudo aprovechar pero se desquitó con el 3-2 fusilando a Dimitrievski para seguir aumentando cifras en este tramo final.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Real Sociedad-Valencia

Sergio Gómez [5]: Buenos minutos del lateral, que cumplió durante los minutos que estuvo sobre el campo por la izquierda.

Luka Sucic [6]: El croata mejoró la circulación de la pelota desde que saltó al campo a pesar de la derrota en el tramo final.

Mikel Oyarzabal [7]: El capitán, aunque con el brazalete para Aritz este domingo, fue clave en la remontada iniciando la jugada del 2-2 y con un autopase más asistencia genial a Óskarsson para el tercero. Llegó a anotar en una jugada anulada por fuera de juego.

Gonçalo Guedes [-]: El portugués entró en el tramo final.

Jon Mikel Aramburu [-]: Entró al campo por el homenajeado Elustondo.