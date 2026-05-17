Celia Pérez 17 MAY 2026 - 20:12h.

El capitán abandona el equipo tras acabar su contrato

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La Real Sociedad ha afrontado este domingo su último partido de la temporada en casa sin ya nada en juego. Tras ganar la Copa y tener su plaza en Europa, el cuadro de Pellegrino Matarazzo ha querido preparar un partido frente al Valencia que estará siempre en el recuerdo de Aritz Elustondo. El capitán txuri urdin no continuará en el equipo la próxima temporada y desde el club le han preparado un homenaje muy especial en el último duelo en casa.

Justo antes del comienzo del partido, en el que hoy era titular, el defensa ha saltado al terreno de juego acompañado de su familia y ha recibido el cariño de toda Anoeta. Junto a su pareja e hijos fue ovacionado y recibió por parte del presidente de la Real, Jokin Aperribay, una insignia del club. Emocionado y con el cariño también de sus compañeros, Elustondo dice adiós a toda una vida en el club txuri urdin.

Fue en el 84' cuando Pellegrino decidió cambiarle por Aramburu, recibiendo así una ovación tremenda por parte de todo el estadio. El futbolista, con lágrimas en los ojos, abandona el césped del equipo de su vida.

El club comunicó hace una semana su decisión de "no renovar el contrato que une a ambas partes", dejando así la incomprensión de parte de aficionados donostiarras que no entienden la actitud de la Realde no seguir contando con uno de sus capitanes. Su adiós no deja indiferente a nadie y provoca un profundo pesar en la afición.

Con la llegada de Matarazzo tampoco es que haya tenido mucho protagonismo, disputando siete partidos desde enero, y al parecer al técnico estadounidense no le termina de convencer y prefiere otras opciones como la vuelta de Jon Pacheco y subir a Luken Beitia. En este escenario fue Erik Bretos, el director deportivo, el que le comunicó la decisión del club de no ofrecerle la renovación. Un duro palo para el futbolista que no quiere que nadie piense que su intención era forzar la situación para marcharse del equipo.