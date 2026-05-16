Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 15:31h.

Pellegrino Matarazzo repasa varios nombres de la Real antes del Valencia

La defensa en 'spanglish' de Matarazzo a Álex Remiro con su futuro en la Real Sociedad y el Mundial en el aire: "You are cuestionando"

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La Real Sociedad pondrá fin a su temporada en Anoeta este domingo ante el Valencia en un encuentro especial para varios jugadores, destacando a un Aritz Elustondo que será titular en su despedida de la que ha sido su afición durante toda su carrera. Pellegrino Matarazzo ha confirmado en sala de prensa que saldrá de inicio y también ha valorado la lesión de Ander Barrenetxea y la situación de otros nombres propios de la plantilla como Caleta-Car o Zakharyan.

Pellegrino Matarazzo, antes del Real Sociedad-Valencia

Estado del equipo ante el poco descanso: "El equipo está bien. Ayer fue un día de recuperación para los jugadores que jugaron el día anterior y, para los que no jugaron, de un poco de entrenamiento extra. Hoy volvemos a ver a los jugadores, todos juntos en un solo grupo. Todavía no hemos entrenado, así que no puedo decirlo al 100%, pero mi sensación, después de la reunión de hoy, es que la sensación es positiva

Lesión de Barrenetxea: "Barrenetxea también está bien pero, por supuesto, lesionado, eso está claro y se ha comunicado. Pero está tranquilo. Seguramente, no está feliz por estar fuera del resto de la temporada y también del Mundial, pero también estamos seguros de que es un jugador con potencial y creo que el próximo Mundial es en España y, seguramente, formará parte de ese si sigue creciendo como está creciendo".

Estado de Guedes y Rupérez: "Sí, pueden entrar. Tenemos hoy un entrenamiento para ver a todos los jugadores y Gonçalo se sintió bien ayer en el entrenamiento, y Rupérez lleva varios días entrenando y se siente bien. Así que sí, ambos tienen posibilidades para entrar en la convocatoria".

Titularidad de Aritz Elustondo en su despedida de Anoeta: "Creo que es un día muy especial para un jugador muy especial. Es una de las leyendas vivas del club y es muy posible que mañana lo veamos al inicio del partido sobre el campo, sí".

Situación de Duje Caleta-Car ante su opción de compra: "Duje ha sido muy importante para nosotros siendo titular en muchos partidos y en partidos importantes en los que ha estado sobre el campo, incluyendo la final de Copa. Eso dice mucho del rol tan importante que ha tenido para nosotros en 2026. Estoy muy contento con su rendimiento y con el trabajo que hemos hecho juntos, pero no es el momento de hablar del futuro. Es el momento de terminar la temporada fuertes, y lo que venga en el futuro, será una decisión del club y lo comunicaremos cuando sea el momento".

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Final de temporada largo: "Ha sido un reto mantener esta forma de forma consistente desde la final pero también creo que es normal. No es una coincidencia que el Barcelona perdiera su último partido contra el Alavés. Cuando te falta cierta tensión, ciertos objetivos, es difícil tener esa misma competitividad que los rivales que están luchando contra el descenso, pero la temporada no ha terminado. Nos quedan dos partidos y creo que este equipo merece acabar la temporada de manera positiva. Mañana en Anoeta es un momento perfecto para eso, delante de nuestra afición, y creo que puede ser un día muy especial y emotivo, incluido el último partido de Elustondo, así que esperamos por todo eso juntos".

Herramienta de Matarazzo para dar el plus que sí tiene el Valencia: "Creo que en el partido ante el Girona vimos parte de los últimos 30 minutos ante el Betis. Creo que hay muchas razones para tener mañana un buen partido contra el Valencia, como acabar nuestra temporada de forma positiva en casa. Tenemos el último partido de Elustondo, posiblemente también llevará el brazalete de capitán mañana y creo que también es un buen momento para premiar a algunos jugadores que han estado entrenando muy bien durante las últimas semanas. Jugamos el jueves y ahora jugamos el domingo, así que necesitamos piernas frescas y hay algunos jugadores en la plantilla que merecen algo de tiempo y minutos sobre el césped, y la capacidad o la posibilidad de mostrarse mañana".

Novedades en el once titular: "Puede haber varios y, por supuesto, tienen que encajar con el perfil. No puedo poner simplemente a 12 centrales sobre el campo y tienen que encajar con la posición y el perfil, pero hemos tenido algunos jugadores que han estado entrenando bien y han sido muy profesionales, aunque no hayan tenido muchos minutos".

Qué espera Matarazzo del Valencia: "Un equipo que todavía está luchando contra el descenso. Lo consideraría un equipo relativamente completo, con fortalezas en la salida de balón, en la transición, en la contrapresión. Así que es un equipo muy equilibrado en la forma en que juega al fútbol, pero es un equipo que jugará con intensidad, incluso si juega fuera de casa, para ganar, porque está luchando por el descenso".

Qué le pide Matarazzo a los jugadores de la Real Sociedad con menos minutos como Aihen, Brais o Zakharyan: "No es solo esta semana, solo entrenamos ayer y hoy, pero en general es importante seguir entrenando con cierta intensidad y calidad. Siempre espero un determinado lenguaje corporal de todos los jugadores, aunque no estén jugando, para apoyar siempre al equipo en la forma que entrenan. Si elevas el nivel del entrenamiento, también elevas la oposición para todos los jugadores que están jugando. Así que hemos tenido un buen nivel de entrenamiento por parte de muchos jugadores y, como dije, es una buena manera de premiar a un par de jugadores".

Qué futbolista es Zakharyan y por qué no ha jugado tanto: "Veo a Zaka más como un número 10 pero tenemos muchos números 'dieces', así que también se trata de tener una plantilla equilibrada y competitiva en todas las posiciones. En los últimos partidos he jugado con Orri arriba, lo que llevó también a Mikel a la posición de número 10, lo que creó aún más competencia y dio como resultado que quizá Brais tuviera menos minutos, Luka tuviera menos minutos y Zaka no entrara al campo. Creo que su posición óptima es detrás del delantero. Si juegas con un extremo que entra al espacio por el centro, también es una posición en la que puede jugar. Así que, seguramente, es una opción para él".

Progresos en el balón parado: "Sí, pero no miro partido a partido. El último partido marcamos un gol en una jugada a balón parado y no encajamos. Eso no significa que hayamos dado grandes pasos. Creo que, al mirar las acciones a balón parado o cualquier fase del juego, hay que mirar varias semanas seguidas. Creo que estamos mejorando en números y también en la forma en que defendemos y también creamos ocasiones. Tenemos a Jon, que ha marcado dos goles para nosotros en los últimos partidos en acciones a balón parado, así que seguimos trabajando. Es un proceso, no es algo que puedas cambiar en un día. Necesitas trabajar cada semana y, en acciones a balón parado, hemos estado usando dos o tres reuniones por semana, dos sesiones por semana durante las últimas semanas para mejorar esto, y creo que estamos empezando a ver los resultados".

Valoración de Matarazzo de sus meses en la Real y qué hay que mejorar para la próxima temporada: "Sigo pensando que tenemos que diferenciar entre antes de la final de Copa y después. Creo que vemos dos fases diferentes de nuestro equipo con dos niveles de juego diferentes. Creo que los números, el estilo y la intensidad, fueron muy diferentes antes y durante la Copa, y seguramente se dejaron ir después. Creo que estaríamos compitiendo de una manera muy diferente en estos últimos partidos si, por ejemplo, la final de Copa fuera después de la temporada. En general, creo que los chicos hicieron un trabajo remarcable con muchos partidos y partidos intensos en los que hemos mostrado carácter y buen fútbol. Han mostrado un espíritu de equipo increíble, así que creo que hay muchas cosas positivas que hemos visto en las últimas semanas y meses por parte de esta plantilla, y creo que lo importante para la próxima temporada será no olvidar seguir mejorando nuestras fortalezas, que no tengo que nombrarlas todas, pero hay muchas, muchas fortalezas que tenemos en este equipo. Pero también, al mismo tiempo, mejorar cosas como nuestra estructura defensiva, incluso en nuestro bloque bajo. Mira el último partido, hay muchísimas cosas que podemos aprender del último partido y estoy contento de tener esa experiencia con estos chicos en este momento para reflexionar sobre el último partido. ¿Cómo defendemos en bloque bajo? ¿Cómo estamos defendiendo las acciones a balón parado? Transiciones defensivas en las que ya nos hemos estabilizado, pero necesitamos encajar menos goles para hacer los partidos más estables. Así que creo que este es el siguiente paso de cara a la próxima temporada".