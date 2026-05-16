Posibles alineaciones de Real Sociedad y Valencia CF en la Jornada 36

David Torres 16 MAY 2026 - 09:01h.

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ValenciaReal Sociedad y Valencia CF se miden este domingo en Anoeta en un duelo insulso para los locales, trascendental para los visitantes. Y es que, a falta de dos jornadas, los 44 puntos, quizá menos más adelante, ya son una garantía de salvación en LaLiga EA Sports, asegurada por la Real Sociedad, mientras que el Valencia CF, con 43, todavía tendrá que luchar para lograr la permanencia matemática, cuestión que podría suceder si el Valencia CF empata o gana en Anoeta. El equipo de Mestalla lo tiene encarrilado, aunque eso no quita el desazón y el disgusto a su afición que ve como, a falta de dos jornadas, necesita un punto más, aunque con sus 43 también puede ser suficiente, depende aún de marcadores ajenos.

El posible once de la Real Sociedad

En este escenario, la Real Sociedad lo tiene todo hecho. Ganó la Copa y su máximo interés es despedirse de Anoeta con un buen sabor de boca. Esta falta de presión les convierte en un rival peligroso. Además, su triunfo favorecería a sus vecinos de Vitoria. No se descartan novedades en el once, como la del punta Oskarsson, que vuelve de sanción y apunta a jugar de inicio con Oyarzabal por detrás.

Para el choque, Matarazzo no puede contar con los sancionados Caleta-Car ni Barrenetxea.

La Real Sociedad podría formar con: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín, Artiz, Sergio Gómez; Soler, Beñat Turrientes; Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal, Marín y Oskarsson .

El posible once titular del Valencia CF en Anoeta

Más complicado lo tiene el Valencia CF, obligado a sumar y que para el encuentro tiene numerosas bajas. A las ya conocidas ausencias de Mouctar Diakahby, José Copete y Dimitri Foulquier, se sumaron este jueves José Luis Gayà y Renzo Saravia. Es duda Lucas Beltrán, que lleva dos semanas fuera del equipo y ha regresado a la lista ya Thierry Rendall.

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Con todo, Corberán hará pocos cambios respecto al once que sacó ante el Rayo Vallecano más allá de las ausencias obligadas. Se espera, por tanto, que puedan jugar Unai Núñez en la derecha, Jesús Vázquez en la izquierda y que arriba vuelvan Sadiq y Ramazani.

Con todo, el Valencia CF podría salir con Dimitrievski; Jesús Vázquez, Tárrega, Cömert, Unai Núñez; Guido, Pepelu o Ugrinic, Guerra, Rioja, Ramazani y Sadiq