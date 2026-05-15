David Torres 15 MAY 2026 - 09:02h.

"El año que viene debe ser un año para pelear por más cosas arriba, están siendo años complicados"

El Girona empata contra la Real Sociedad y dinamita aún más el descenso: así queda la clasificación

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"No mola, no mola verse así. Claro que me he emocionado en el gol. Está siendo una temporada muy difícil para mí en lo personal, para el equipo, para la gente", confesaba Diego López nada más acabar el encuentro contra el Rayo Vallecano con empate a un gol. El asturiano es la viva imagen del valencianismo, el sentir de una afición, de un equipo que, ante los madrileños, volvió a desaprovechar una oportunidad de salvarse. Diego López resumió ante los medios oficiales y después en zona mixta el sentir de todo el valencianismo:

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1) Están hartos y tienen ganas de que acabe la temporada, ya piensan en el año que viene

Los jugadores, como la afición, están hartos de la presente temporada. Quieren que acabe el sufrimiento.

"Nosotros vamos a ir a lograr los tres puntos porque creo que es importante tener buenas sensaciones, luchar hasta el último minuto de la última jornada porque nos servirá para la próxima temporada".

"Tenemos que terminar bien el año y que todo esto nos sirva de cara al futuro"

"Está siendo una temporada complicada, pero también tiene que servirnos de aprendizaje. Quedan dos partidos y todavía no hay nada decidido, ni por arriba ni por abajo. Tenemos que terminar bien el año y que todo esto nos sirva de cara al futuro".

2) Nadie ha funcionado esta temporada, ni Diego, ni nadie

El delantero sabe que ha sido un año pésimo individual y colectivamente.

"La verdad que no está siendo una temporada fácil para mí Este me ha tocado un poco sufrir más a nivel personal, físicamente también. No estoy dando lo mejor de mí, como sí se vio al final de la temporada pasada. Este gol me ha ayudado mucho a nivel emocional porque creo que lo necesitaba".

"Ojalá este gol me anime un poco, aunque quizá haya llegado un poco tarde. Aun así, también es un año que me sirve para crecer de cara a próximas temporadas LaLiga

"Ojalá este gol me anime un poco, aunque quizá haya llegado un poco tarde. Aun así, también es un año que me sirve para crecer de cara a próximas temporadas. Estoy contento por el gol, aunque dolido por el resultado", concluye

3) Entienden el cabreo de la afición

Los jugadores no están ciegos, ni sordos.

"Sí, entendemos el cabreo de la afición. Está siendo un año complicado para todos. Quiero darles las gracias porque hoy han estado increíbles. Ver a la afición tan entregada un jueves a las siete de la tarde es una pasada".

"solo podemos pedirles disculpas y agradecerles el apoyo. Tenemos que dar un paso más porque se lo merecen"

"Estamos dolidos porque creo que se merecen mucho más. En ningún momento de la temporada hemos estado al nivel esperado y solo podemos pedirles disculpas y agradecerles el apoyo. Tenemos que dar un paso más porque se lo merecen. Están sufriendo mucho y solo queda agradecerles y pedirles perdón", concluye

4) Los trapos sucios los limpiarán dentro: habla del trabajo de Carlos Corberán

¿A estas alturas de la temporada esperabais estar luchando por Europa?, le preguntan a Diego y él defiende el trabajo de todos, incluido el del entrenador. Es lo que le toca hacer, aunque en este punto esté en desacuerdo con la

"Creo que el equipo salió con demasiada energía y eso nos llevó a precipitarnos y jugar revolucionados, algo que ha sido la tónica de la temporada. Hemos querido estar arriba, pero sin encontrar el fútbol que queríamos. Es una pena porque el míster nos da muchas soluciones cada semana y trabaja muchísimo. Nosotros intentamos ayudarle, pero las cosas no han salido como queríamos. Ahora quedan dos partidos y vamos a luchar por conseguir los máximos puntos posibles y acabar lo más arriba posible en la clasificación.

"Es una pena porque el míster nos da muchas soluciones cada semana y trabaja muchísimo. Nosotros intentamos ayudarle, pero las cosas no han salido como queríamos"

5) Llueve sobre mojado con Peter Lim y esta gestión, la paciencia se agota

Diego López, como todos los valencianistas, sabe que llueve sobre mojado y que la situación es insostenible.

"Toca acabar lo mejor posible y recargar pilas para la temporada que viene, dar un paso más personalmente, y grupalmente, porque creo que podemos hacerlo, que la gente se lo merece y yo creo que el año que viene debe ser un año para pelear por más cosas arriba que están siendo años complicados y no mola estar ahí abajo, mola luchar por cosas más bonitas, la verdad", resume el asturiano, dando por enterrada la temporada y pensndo en el futuro.