Diego Páez de Roque 14 MAY 2026 - 22:05h.

El Girona consigue salir de los puestos de descenso

Uno por uno y notas de la Real Sociedad contra el Girona con un sobresaliente y varios aprobados en Montilivi

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El Girona no pudo pasar del empate contra la Real Sociedad en Montilivi. Los de Míchel Sánchez han conseguido salir de los puestos de descenso, pero sigue metido de lleno en la pelea con los equipos que rondan los 40 puntos en LALIGA.

El partido comenzó igualado, con ocasiones para los dos equipos. Sin embargo, poco a poco los de Míchel comenzaron a imponer su ley. Eso sí, sin acierto de cara a la portería de Álex Remiro.

Tsygankov llegó a estrellar el balón en el palo y tanto Joel Roca como Bryan Gil se mostraron muy activos en las bandas. Pero tanto el guardameta txuri-urdin como los defensas se mostraron imponentes.

La peor noticia para el Girona llegó en el minuto 28. Un balón llovido desde el cielo, fácil a priori para Gazzaniga, terminó en córner para la Real Sociedad tras un pésimo despeje del portero argentino. Fue en esa jugada cuando Jon Martín se elevó por el cielo para anotar el primer tanto del partido. El conjunto catalán siguió intentándolo, pero se marcharon al descanso por debajo en el marcador.

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La segunda mitad comenzó como terminó la primera, con continuas llegadas del Girona al área de Álex Remiro. Míchel Sánchez quiso mover rápido el banquillo, introduciendo a Stuani para los centros laterales. Los primeros minutos fueron monótonos, con ocasiones de los locales tanto a balón parado, centros o jugadas elaboradas.

Finalmente, el Girona encontró la gloria en el minuto 65 con, una vez más, un Stuani decisivo, rematando a placer un gran centro raso de Arnau Martínez desde la banda derecha.

La Real Sociedad consiguió cortar el número de ocasiones del Girona, aunque no dejaron de tener la posesión de la pelota y, en gran parte del partido, en campo txuri-urdin. Aun así, pudieron aguantar el resultado hasta firmar el 1-1 en Montilivi.

Así está el descenso en LALIGA

Tras el empate del Girona contra la Real Sociedad, el conjunto catalán consigue salir de los puestos de descenso. Eso sí, tendrá que seguir atento y consiguiendo puntos porque sigue metido de lleno entre los equipos involucrados en la zona baja de la clasificación.

Con 40 puntos, el Girona se sitúa un punto por delante de los puestos de descenso, que lo marca el Mallorca aunque tanto el Levante (19) y Elche (17) cuentan con los mismos puntos. Alavés y el propio Girona suman 40, mientras que Espanyol y Osasuna acumulan 42.