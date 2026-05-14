Diego Páez de Roque 14 MAY 2026 - 18:56h.

El Girona quiere dejar atrás los puestos de descenso

Sin prisa por la renovación de Pellegrino Matarazzo con la Real Sociedad

Compartir







Con el descenso en juego, el Girona recibe esta tarde a la Real Sociedad en Montilivi. Los de Míchel Sánchez comienzan el partido en puestos de descenso, pero empatados a puntos con Levante, Mallorca, Elche y solo un punto por detrás del Alavés.

Alineación confirmada del Girona

Para dejar atrás la zona baja de la tabla de LALIGA, el técnico madrileño ha optado por una defensa clásica formada por Arnau Martínez y Álex Moreno en los laterales y Vitor Reis y Francés como zagueros, todos ellos defendiendo la portería de Gazzaniga.

Axel Witsel e Iván Martín formarán el doble pivote en el centro del campo, con Ounahi ejerciendo como enganche con la zona ofensiva. Tsygankov partirá desde el lado derecho mientras que Bryan Gil ocupará el izquierdo. En la delantera, la posición con más dudas, Míchel Sánchez ha terminado optando por Joel Roca ante Abel Ruiz o Stuani.

De esta forma, el Girona jugará con Gazzaniga, Arnau Martínez, Vitor Reis, Francés, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín, Ounahi; Joel Roca, Tsygankov y Byran Gil.

PUEDE INTERESARTE El precio de Ander Barrenetxea ante el interés de Manchester United y Chelsea en su fichaje

Alineación confirmada de la Real Sociedad

Tras ganar la Copa del Rey, la Real Sociedad no tiene ningún objetivo en juego, pues ya consiguió la clasificación a la Europa League. Aun así, Matarazzo quiere terminar LALIGA lo más arriba posible, y para ello buscará ganar en Montilivi con Remiro en portería y una defensa formada por Caleta-Car y Jon Martín como centrales y Aramaburu y Sergio Gómez en los laterales.

El estadounidense alineará a tres jugadores en el centro del campo, con Herrera y Gorrotxategi ejerciendo desde el doble pivote y Sucic como hombre más adelantado. Con las bajas de Guedes y Óskarsson, Matarazzo ha optado por alinear a Barrenetxea, Oyarzabal y Take Kubo en la delantera.

Así, la Real Sociedad saldrá en Montilivi con Remiro, Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Herrera, Gorrotxategi, Sucic; Take Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.