Pepe Jiménez 14 MAY 2026 - 21:50h.

El futbolista, que volvía a la convocatoria, no fue titular ante el Oviedo

La afición del Real Madrid da su opinión en el gran debate Vinicius vs Mbappé: uno de los dos, fuera

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Hay mensajes, gestos o simplemente señales que evidencian un problema de conexión. Con Kylian Mbappé, que no ha parado de recibir críticas en las últimas semanas, pasa habitualmente y este jueves, a menos de una hora para el inicio del encuentro del Real Madrid ante el Oviedo, en un momento en el que debía estar concentrado con sus compañeros... volvió a ocurrir.

Faltaban 57 minutos para el inicio del encuentro del Real Madrid ante el Oviedo, curiosamente el día que volvía a la convocatoria, y Kylian Mbappé publicó un mensaje... que nada tenía que ver con el conjunto blanco.

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Celebrando su convocatoria para el Mundial con Francia, Kylian Mbappé escribía en sus redes sociales un mensaje que no gustó en demasía a los seguidores blancos: "Copa del Mundo, tercera parte. Es un inmenso orgullo poder representar a mi país una vez más en la competición más importante. Vamos a intentar que se sientan orgullosos".

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En el time line del francés se mezclaron entonces tantos mensajes sobre haters de otros países como aficionados del Real Madrid que le recordaban que no estaba pasando, ni mucho menos, por su mejor momento.

Kylian Mbappé, en el banquillo

En términos deportivos, el galo llegó este jueves al Santiago Bernabéu bajo sus gafas de sol, con una sonrisa, con buen ánimo y dedicándole algunos minutos durante una amistosa charla a Florentino Pérez, otro de los grandes nombres de la actualidad blanca.

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Álvaro Arbeloa no le tenía preparada la titularidad este jueves ante el Oviedo, por lo que el ex del PSG arrancó el encuentro sentado en el banquillo, observando el encuentro -que no tenía un ritmo demasiado alto- y esperando la oportunidad de saltar al verde en en el penúltimo encuentro de la temporada en el Santiago Bernabéu.