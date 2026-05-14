Celia Pérez 14 MAY 2026 - 13:45h.

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El Real Madrid está a punto de finalizar una temporada para el olvido. A falta de poco más de una semana para que la temporada llegue a su fin y despedir una de las peores campañas que se recuerdan en años, no solo en lo deportivo por no haber logrado un título, sino por el cambio en el banquillo y el polvorín que se ha convertido el vestuario, el club blanco mira ya al futuro. Por delante, un escenario con muchas dudas, en el que aún no se sabe quién será el futuro entrenador, pero que sí queda bastante clara la opinión de la afición blanca en cuanto al gran debate Vinicius vs Mbappé.

En la encuesta de ElDesmarque, en la que podías elegir qué jugadores de la actual plantilla madridista te quedarías y a cuáles les darías salida, ha cerrado el debate en torno a la continuidad de Vinicius y Mbappé en la plantilla blanca. Las vocaciones dejan una clara preferencia por el delantero francés, que obtiene el aprobado de los aficionados con 726 a favor de quedárselo frente a los 442 de no quedárselo.

Un resultado totalmente contrario, aunque un poco más igualado, obtiene Vinicius. El brasileño obtiene 625 votos a favor de no quedárselo frente a los 542 de quedárselo en la plantilla del Real Madrid.

Ambos futbolistas están a debate tras una temporada más que cuestionable en el Real Madrid. El rendimiento tanto de Vinicius como de Mbappé no ha sido el esperado, al igual que el de todo el equipo, y en muchas ocasiones lo extradeportivo ha acabado acaparando más la atención que lo propio deportivo. Dos estrellas llamadas a liderar al conjunto blanco, pero que por el momento están dando más descontentos que alegrías en un club que no vive un momento fácil, ahora también con la convocatoria de unas nuevas elecciones a la presidencia.