Celia Pérez 14 MAY 2026 - 11:02h.

La presidenta de la Comunidad de Madrid contesta a la actualidad blanca

Enrique Riquelme pide más tiempo para las elecciones del Real Madrid en una carta abierta a Florentino Pérez

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Florentino Pérez es el nombre que copa la actualidad deportiva de los últimos días. Tras su comparecencia pública en la que ha defendido su gestión del Real Madrid, ha anunciado la convocatoria de elecciones y ha cargado contra una campaña orquestada en contra del club, no son pocos los que reaccionan a sus palabras. La última ha sido Isabel Díaz Ayuso, que lo ha defendido y ha destacado su trabajo tanto dentro como fuera de la entidad blanca.

La presienta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista en esRadio, ha señalado su importancia para el crecimiento del club. "Tengo una muy buena opinión del presidente del Real Madrid. Creo que ha sido el mejor presidente que ha tenido el club y creo que es uno de los mejores empresarios de este país. Le debemos muchísimo, creo que todos, porque lo que ha hecho con el Bernabéu y, por supuesto, con el equipo. Ha sido exportar nuestra marca por todo el mundo y atraer ciudadanos de todos los rincones que han puesto sus ojos en nosotros", comenzó exponiendo.

"A partir de aquí, ninguna institución se mete en los procesos electorales internos de otras. Yo no le pido a él que me ayuda y que haga campaña por mí. Evidentemente yo no puedo hacer nada", añadió.

Díaz Ayuso y la gestión del Santiago Bernabéu

La presidenta de la Comunidad de Madrid también fue cuestionada acerca de la gestión del Bernabéu después de conocerse que la Justicia haya archivado la denuncia contra el Real Madrid y su director general por los conciertos del Santiago Bernabéu

"En este punto lo que vamos a hacer es dar equilibrio, que es para lo que también tiene que estar una administración. para regular, dar equilibrio y nada más que eso. ¿Qué vamos a hacer? Compaginar el descanso de los vecinos con un recinto que estaba allí y que es el mejor recinto ahora mismo del mundo para organizar eventos de esas características. Por lo tanto, vamos a dar seguridad jurídica a los promotores y vamos a buscar también de que se pueda compaginar la vida diaria de una zona que cuando esto no estuvo así regulado fue un auténtico caos cuando hubo una serie de conciertos. Ya no es que superaran decibelios ya es que durante muchos días se convirtió un barrio residencial en un campamento. Ese equilibrio es posible si hay mesura. Si no son conciertos a diario, si son a unas horas determinadas, si por parte del estadio también se siguen adecuando las instalaciones", señaló.