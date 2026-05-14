Lucas Gatti Argentina, 14 MAY 2026 - 08:12h.

Un análisis de la situación con palabras del entorno del jugador

Los plazos de las elecciones del Real Madrid

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Se acerca el próximo mercado de fichajes y el regreso de Nicolás Paz al Real Madrid es una incógnita. Porque el club merengue tiene otros temas urgentes que resolver antes de confirmar la vuelta de uno de sus canteranos que se destaca en el fútbol italiano.

Nico Paz se encuentra en el Como 1907 desde mediados de 2024, cuando la Casa Blanca lo vendió por 6 millones de euros, pero con una cláusula de repesca de 9 millones con vigencia hasta junio de este año. El argentino lleva adelante una extraordinaria temporada italiana, logrando clasificar al club a copas internacionales. Con el último triunfo por 1-0 sobre Hellas Verona por la jornada 36 de la Serie A, el equipo dirigido por Cesc Fábregas aseguró ya su participación en competiciones europeas para la próxima temporada, y ahora tendrá dos fechas por delante, ante Parma y Cremonese, para intentar disputar nada menos que la Champions League 2006/27.

Desde principio de año, existe un acuerdo entre el Como y el Real Madrid para el regreso del canterano a Valdebebas. Pero según pudo averiguar ElDesmarque, la situación está estancada por el lio interno que atraviesa el club madrileño que sacudió los cimientos de la actualidad merengue. La eliminación en la Champions League caló hondo en el vestuario y dos jugadores como Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni fueron sancionados por problemas internos. Además, el presidente Florentino Pérez salió a hablar para negar su dimisión y convocar elecciones anticipadas a la presidencia.

¿Qué dice el entorno de NIco Paz?

A raíz de esta situación, la vuelta de Nico Paz está trabada, aunque podría destrabarse cuando se abra el mercado de pases en junio. “A partir de junio se verá”, dicen puertas adentro. Por ahora, el club deberá resolver los lios internos y la posible salida de Álvaro Arbeloa como entrenador y probablemente la llegada de José Mourinho, quién sería el elegido para comandar al primer equipo madridista.

Desde la partida de Nico Paz a Italia, en el Real Madrid nunca le perdieron el rastro, ya que eran conscientes del potencial que tiene el futbolista de 21 años, que terminó de explotar en esta temporada bajo el mando de Fábregas, quién pidió que se quede en el Como por un año más. “Lo quieren muchos equipos por el nivel que ha mostrado”, cuentan desde el entorno del jugador.

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Uno de los clubes interesados es el Inter de Milán, que estaría en condiciones de hacer una propuesta económica para llevarse el volante. El Como pretende retenerlo para que se quede una temporada más y su DT Fábregas trata de convencerlo argumentando que “ha crecido muchísimo y pasar otro año con nosotros sería muy beneficioso para su desarrollo”. Mientras tanto, el Madrid deberá resolver sus líos internos para tomar la decisión del retorno del futbolista.

Desde su arribo a Como procedente de la Casa Blanca para el inicio de la temporada 2024/2025, Paz ha disputado 75 partidos oficiales, contabilizando casi seis mil minutos en cancha, en los que aportó 19 goles y 17 asistencias. En el último año, acumula 13 goles y dio ocho asistencias en 37 partidos disputados. Además, fue convocado recurrentemente por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, en donde viene de convertir su primer gol -de tiro libre- ante Mauritania, y cuenta con serias chances de ir al Mundial, ya que integra la prelista de 55 futbolistas que entregó el entrenador santafecino, que se recortará a 26 elegidos para disputar Estados Unidos, México y Canadá.