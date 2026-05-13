Diego Páez de Roque 13 MAY 2026 - 16:40h.

Izan Merino ha explicado por qué rechazó al Real Madrid

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Izan Merino está siendo uno de los causantes de la gran temporada del Málaga CF. Desde la llegada de Juanfran Funes, el conjunto andaluz se ha consagrado como uno de los equipos favoritos a ascender a Primera División, pues actualmente ocupa la cuarta posición de LALIGA Hypermotion y se jugará los play-off con varios equipos con puntuaciones similares a la suya.

El joven centrocampista del Málaga es uno de los grandes baluartes del conjunto boquerón. A sus 20 años recién cumplidos, este año ha disputado más de 2500 minutos repartidos en 32 partidos. Su personalidad, regularidad, eficiencia y disciplina ha hecho que muchos equipos de la categoría reina se interesen en una de las perlas del fútbol andaluz.

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Uno de los primeros equipos que preguntó por Izan Merino fue el Real Madrid. Antes de debutar con el primer equipo del Málaga, el club blanco ofreció 250.000 euros para hacerse con sus servicios según informó el diario AS. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada y se remitieron a la cláusula.

Por qué Izan Merino rechazó al Real Madrid

El propio centrocampista fue uno de los culpables del rechazo al Real Madrid. Izan Merino, en una entrevista para Deportes COPE Málaga, ha explicado por qué dijo 'no' al Real Madrid.

"Cuando llegó ese momento hablé con mi familia. Ellos, como siempre, me dijeron que la decisión era mía; me podían dar mil consejos y decir otras mil cosas, pero la decisión era mía", comenzó diciendo el centrocampista del Málaga.

Desde el primer momento Izan Merino lo tuvo claro. "Le dije a mi padre que el Real Madrid es uno de los clubes más grandes del mundo y es un orgullo que pregunten por ti, pero mi sueño estaba por encima", continuó.

"Es muy fácil decir que he acertado, pero cuando decidí quedarme no estaba jugando y decidí quedarme porque sabía que en algún momento iba a llegar, que iba a tener una oportunidad y que la iba a saber aprovechar", concluyó el joven centrocampista del Málaga CF.