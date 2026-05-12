Fran Fuentes 12 MAY 2026 - 10:29h.

Cambios significativos a falta de tres jornadas para el final del campeonato

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la derrota del Huesca

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LALIGA HYPERMOTION entra en su tramo decisivo con un cambio significativo en las proyecciones del modelo predictivo tras la última jornada. Así lo refleja Driblab, proveedor estadístico de ElDesmarque. De este modo, el Racing de Santander refuerza su condición de principal favorito al campeonato y al ascenso directo, mientras que la pelea por el play off se estrecha con la irrupción del Eibar y el notable retroceso de la UD Las Palmas. En la zona baja, el Mirandés emerge como el gran perjudicado de la jornada y Cádiz y Huesca mantienen abierta la batalla por la permanencia. Puedes consultar todos los porcentajes en la tabla insertada al final de la noticia.

El conjunto cántabro es el gran vencedor de la actualización estadística. El Racing aumenta su proyección final de puntos de 79,1 a 80,5 y dispara sus opciones de conquistar el título, que pasan del 71,8% al 87,6%. Además, su probabilidad de ascenso directo crece hasta un contundente 98,6%, consolidando un escenario cada vez más favorable para los de Santander.

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Por detrás, Almería y Deportivo de La Coruña continúan como principales perseguidores, aunque ambos pierden peso en la carrera por el campeonato. El conjunto andaluz cae del 14,4% al 7% de opciones de ser campeón, mientras que el Dépor desciende del 11,8% al 5,2%.

El play off se calienta: Eibar y Burgos aprietan por la sexta plaza

La zona de promoción continúa extremadamente abierta, aunque con algunas tendencias cada vez más marcadas. El Castellón refuerza su candidatura al play off y alcanza el 90,2% de probabilidades de acabar entre los seis primeros, mientras que el Málaga, pese a seguir en una posición sólida, experimenta un pequeño retroceso hasta el 79,2%.

La caída más pronunciada corresponde nuevamente a la UD Las Palmas, que pasa del 78,8% al 61,2% y pierde parte del impulso acumulado en semanas anteriores. En sentido contrario, el Eibar protagoniza uno de los mayores crecimientos de la jornada: sus opciones de disputar la promoción prácticamente se duplican, del 16,4% al 37%, tras su progresión clasificatoria.

También mejoran sus perspectivas el Burgos CF, que asciende hasta el 24%, y, de forma testimonial, el Córdoba CF, que mantiene opciones mínimas. El FC Andorra continúa con posibilidades prácticamente residuales.

El descenso de LALIGA HYPERMOTION se va definiendo

En la zona baja, el modelo endurece especialmente su pronóstico sobre el Mirandés. El conjunto rojillo pasa del 62,2% al 79% de probabilidades de descenso y se convierte en uno de los equipos más comprometidos de la categoría.

La Cultural Leonesa continúa virtualmente condenada, con un 99,4% de opciones de perder la categoría, mientras que el Zaragoza sigue en una situación crítica pese a una ligera mejora estadística, manteniéndose por encima del 92% de probabilidad de descenso.

Por su parte, Cádiz y SD Huesca logran reducir parcialmente el riesgo tras la última jornada. El conjunto gaditano baja del 69,4% al 62,2%, mientras que el equipo oscense mejora del 74% al 65,4%, manteniendo viva la pugna por la permanencia en las últimas fechas del campeonato.