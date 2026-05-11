El Sanse asalta El Alcoraz con uno menos y ya está salvado

El Big Data predice el ascenso en LALIGA Hypermotion: el Deportivo se acerca y el Málaga irrumpe

Compartir







Lo que está sucediendo en la zona baja de LaLiga Hypermotion en este tramo final de temporada es cuanto menos extraño. O poco habitual. El resumen es bastante sencillo: nadie gana. ¡Nadie! En esta jornada 39, cuando sólo restan tres para el final, los seis últimos han caído derrotados. El último de ellos ha sido el SD Huesca, con una derrota por 1-2 en casa ante el filial de la Real Sociedad, que jugó con uno menos durante los 20 últimos minutos. Si ganaban, adelantaban al Cádiz CF y salían de la zona caliente. Pero no hay manera.

Así pues, la clasificación se queda tal y como estaba hace apenas unos días, pero con un asterisco importante: queda una jornada menos. Ya sólo restan tres, ya sólo restan 9 puntos en juego. Y eso significa que el Real Valladolid ya está matemáticamente salvado y el Sanse, de manera virtual, pues aún podría caer en triples empates.

Por contra, los cuatro últimos siguen siendo los mismos. La Cultural Leonesa es colista con 33 puntos e incluso podría descender matemáticamente la próxima jornada en caso de derrota ante el Eibar, pero si gana volvería a meterse en la pelea. El Real Zaragoza sigue penúltimo con 35 puntos, mientras que Mirandés y Huesca tienen 36 puntos cada uno. Si se dan ciertos resultados, los cuatro podría descender el próximo fin de semana.

PUEDE INTERESARTE El Real Zaragoza toca fondo con la peor puntuación de su historia

El Cádiz CF aguanta, el Real Zaragoza sigue vivo

Por encima, el Cádiz CF consigue aguantar fuera de los puestos de descenso de manera milagrosa pese a su trágica racha de resultados, con sólo 5 puntos en toda la segunda vuelta. Pero como nadie gana, no cae a la zona caliente. Sus 39 puntos marcan la permanencia y marcan también las miradas de los cuatro últimos. El próximo viernes visitará al Castellón; cerrará el campeonato recibiendo al Leganés y visitando al Racing.

Estamos, sin duda, ante una de las permanencias más baratas de la historia en Segunda División. El Cádiz sólo ha ganado un partido en toda la segunda vuelta, el Huesca sólo ha ganado un partido de los últimos 13, el Mirandés parecía haber resucitado pero sólo ha logrado 4 puntos en las cinco últimas jornadas, el Zaragoza también rozó la resurrección para sumar ahora siete partidos sin ganar... De los seis últimos clasificados, incluyendo también al Leganés con 42 puntos, sólo hay tres victorias en los 30 últimos partidos. Dramático.