Derrota del cuadro burgalés y pocas novedades en la zona baja de la tabla

La afición del Zaragoza sentencia a Raúl Guti tras su polémica con la grada: "Mal futbolista, peor persona"

Compartir







La lucha por la permanencia en LaLiga Hypermotion sigue viva. Y no por exceso de méritos, sino todo lo contrario: nadie consigue ganar. La UD Almería y el CD Mirandés han cerrado este lunes por la noche la jornada 38 con un triunfo del equipo andaluz que deja la zona baja con pocas novedades, con la enésima bala para un Cádiz CF que se mantiene fuera del descenso pese a su nefasta racha de la segunda vuelta y aún con vida para equipos como el Huesca, el Real Zaragoza o el propio Mirandés.

Y todo por dos goles en propia puerta del equipo de Miranda de Ebro en un partido frenético. A los 3 minutos ya iba 1-1, pero el Mirandés se dio un tiro en el pie con los autogoles de Juan Gutiérrez y Fernando Medrano, uno en cada parte. Finalmente, el Almería logró imponerse 4-2 gracias al tanto definitivo de penalti de Jon Morcillo en el 91'.

PUEDE INTERESARTE Intervienen bengalas, armas blancas y droga en un local de ultras del Dépor

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion

Tras esta derrota, el Mirandés se mantiene en 20ª posición con 36 puntos, los mismos que el SD Huesca en la 19ª posición y a 3 puntos de distancia de la salvación, que la sigue marcando el Cádiz CF con 39 puntos. Pese a que el cuadro amarillo lleva toda la segunda vuelta en caída libre, sigue manteniéndose fuera de la zona caliente.

PUEDE INTERESARTE La tensión estalla a la salida del autobús del Real Zaragoza entre silbidos y lanzamientos

También sigue vivo aún el Real Zaragoza, con 35 puntos y a 4 de la permanencia. Una victoria en la próxima jornada les metería de lleno de nuevo en la pelea, pero la racha de seis partidos sin ganar ha hecho mucho daño en la capital aragonesa. Algo más complicado lo tiene la Cultural Leonesa con 33 puntos, a 6 del Cádiz cuando sólo restan 12 puntos en juego.

Y es que a diferencia de lo que sucede en Primera, donde casi todos los de abajo están ganando, en Segunda la situación es completamente distinta: nadie gana. O casi nadie. El Mirandés parecía ser el equipo más vivo en estas últimas jornadas, pero esta derrota vuelve a frenar sus aspiraciones de permanencia.

Los cuatro últimos clasificados seguirán mirando en estas últimas jornadas a lo que haga el Cádiz, cuyo calendario no es sencillo: recibe al Dépor, visita al Castellón, recibe al Leganés y acaba en el estadio del Racing.