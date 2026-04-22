Decimoséptimo entrenador destituido en LALIGA Hypermotion

Fran Duarte 22 ABR 2026 - 12:56h.

El Cádiz CF ha hecho oficial la destitución de Sergio González y ya son 17 los técnicos destituidos esta temporada en Segunda División

La postura del Cádiz CF ante la posible destitución de Sergio González

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El Cádiz atraviesa una de las peores crisis deportivas esta temporada y tan solo un mes después de la destitución de Gaizka Garitano, el club ha hecho oficial el despido de Sergio González con el siguiente comunicado. “El Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol ha comunicado a Sergio González su destitución como entrenador del primer equipo. Junto al técnico, cesan en el cargo Carlos Sánchez y Sergio Dorado; segundo entrenador y preparador físico. La entidad quiere agradecerle a todo el cuerpo técnico la profesionalidad y el trabajo realizado en esta segunda etapa en el club y le desea mucha suerte en su futuro profesional”.

Tras la derrota del pasado domingo por 3-0 contra el Sporting de Gijón, ya son seis jornadas consecutivas perdiendo y que acercan al submarino amarillo al abismo del descenso. Una situación insostenible para un entrenador que solo ha cosechado una victoria en los siete encuentros que ha dirigido al equipo y que no ha sido capaz de dar con la tecla para cambiar la dinámica negativa del conjunto amarillo.

Ahora quedan otros seis partidos fundamentales para el Cádiz, que sigue tanteando posibles sustitutos para sentarse en el banquillo del Nuevo Mirandilla. Las Palmas, Cultural Leonesa, Dépor, Castellón, Leganés y Racing de Santander son las seis finales que tiene que ganar el Cádiz si quiere salvar la temporada y no acabar en 1º RFEF.

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