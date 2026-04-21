Adrián Gómez Sánchez 21 ABR 2026 - 09:36h.

Alejo no estará en Andorra por diez amarillas

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante el Éibar en la Jornada 35 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid ha querido contar en su equipo con el mayor número de vallisoletanos posible. Uno de ellos es Iván Alejo, que este verano cumplió su sueño de jugar en la primera plantilla del equipo de su vida. Tras cinco años en Cádiz, Iván ya se ha instaurado en la ciudad en la que nació, Valladolid, y su familia le acompaña siempre que puede. De hecho, hace poco el ahora lateral diestro marcó su primer gol con la camiseta del Pucela y se lo dedicó a su pareja y al hijo que esperan.

Muestra de ello es que su hermana, María Alejo, paseaba por el Campo Grande cuando Xuso Jones la eligió para concursar en su programa de Mediaset 'Lo Sabe, no lo sabe'. De hecho, la cuenta de Twitter del programa publicó un vídeo de la presentación, en la protagonista cuenta las vueltas que ha dado por España siguiendo a su hermano y que finalmente decidió establecerse en Cádiz debido a la larga etapa de Iván en el conjunto gaditano: "Me fui a Cádiz porque mi hermano es futbolista y le fichó el Cádiz CF. Yo me fui con él y así le cuidaba un poquito y hacía un poco de madre. Mi hermano se llama Iván y ahora juega en el Valladolid. Ha vuelto y yo me he quedado allí, que he hecho mucha vida en estos seis años".

Tras su primer gol con el Pucela, Alejo dejó un mensaje en sus redes sociales dedicado a su pareja y a su hijo Leo, quien pronto estará junto a sus padres. El mensaje denota con claridad que la dedicatoria iba para el pequeño, aunque sentó regular a parte del cadismo: "Hay días en la vida que nunca se olvidan y ayer fue uno de ellos. Lo soñé desde niño y ayer se hizo realidad. Gracias a toda la gente por el cariño. Te esperamos y ya te amamos, Leo".