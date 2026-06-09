Triunfo vibrante ante el Castellón: se medirá por el ascenso a Málaga o Las Palmas

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Locura total en Almería. Y no es para menos. Tras un partido de alternativas ante el CD Castellón, con dos remontadas, con cinco goles y 10 minutos de añadido, el UD Almería se ha metido en la final del playoff de ascenso, donde se medirá al ganador del Málaga-Las Palmas, cuyo partido de vuelta se disputa este miércoles en La Rosaleda con ventaja para los andaluces (0-1). Un gol de Stefan Dzodic en el minuto 94' certificó el triunfo rojiblanco, que en el minuto 80' estaba eliminado.

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Almería 3-2 Castellón: dos remontadas y un final agónico

Tras el 1-1 del pasado sábado en Castalia, todo se decidía en Almería. El equipo de Rubi se adelantó poco antes del descanso con un golazo de Embarba, que la colocó en la escuadra algo escorado con la diestra.

Lejos de hundirse, el Castellón dio un paso al frente en la segunda mitad y volteó el marcador, el partido y la eliminatoria. Calatrava marcó un golazo prácticamente sin ángulo y con la colaboración de Andrés Fernández en el 57' y Agustín Sienra hizo el 1-2 a los 69 minutos. En un visto y no visto, el cuadro valenciano ponía un pie en la final del playoff.

Pero el Almería aún no había dado su última palabra. Volvió a cambiar el vuelco del terreno de juego, estrelló un balón en la cruceta y encontró el gol del empate por medio de Álex Muñoz en el 80'. El 2-2 llevaba el partido a la prórroga, pero nunca a unos penaltis que no existen en este formato de competición: en caso de empate final, accede el mejor clasificado en LaLiga.

Y esos eran los almerienses, pero no tenían ganas de jugar 30 minutos más. Con todo abierto, con el Castellón volcado en busca del 2-3, llegó el 3-2 que dejó el partido visto para sentencia: lo anotó Dzodic, a la salida de un córner, en el 94', elevándose por encima de la defensa. El Almería ya espera rival en la final del playoff: Málaga o Las Palmas.