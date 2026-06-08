Ocho jugadores acaban contrato y Pereira se va traspasado al Zaragoza

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Nueve salidas de un plumazo. Con la temporada acabada y mirando ya al próximo mercado de fichajes, el Cádiz CF ha confirmado este lunes que nueve jugadores no seguirán en la disciplina amarilla durante el próximo curso. Concretamente, hay ocho que finalizan contrato y uno más, Raúl Pereira, que se marcha traspasado al Real Zaragoza.

Entre ellos está Lucas Pérez, que pone fin a su segunda etapa tras jugar sólo siete partidos con el equipo cadista. El delantero llegó a principios de abril para ayudar a lograr la permanencia, ha participado en siete encuentros, marcó un gol clave en el triunfo ante el Leganés y vuelve a hacer las maletas, con un futuro más incierto que nunca.

Álex Fernández, el capitán del Cádiz, ya fue despedido por todo lo alto en el último partido ante el Racing. Además, Roger Martí y Brian Ocampo también acaban contrato y no renovarán, poniendo fin a su vinculación con el club.

A ellos se añaden Dawda Camara, Alfred Caicedo, Pelayo Fernández y Antoñito Cordero, que han jugado con la camiseta amarilla en calidad de cedidos y vuelven a sus clubes de origen.

Además, el Cádiz también ha confirmado un acuerdo con el Real Zaragoza para el traspaso de Raúl Pereira, que jugará el próximo curso en Primera RFEF. Según explican en el comunicado oficial, la entidad gaditana "se reserva un porcentaje de un futuro traspaso".

El Cádiz, de las salidas a los fichajes

En este contexto, la plantilla queda evidentemente obligada a realizar una revolución importante durante el próximo verano. No sólo por las salidas, entre las que se incluyen varios jugadores que han tenido un rol relevante durante el curso, sino también por la paupérrima segunda vuelta del equipo, que rozó el descenso a Primera RFEF tras firmar la peor temporada de su historia moderna en Segunda.