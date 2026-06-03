El delantero no renovará su contrato y pone fin a dos meses vistiendo de amarillo

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Lucas Pérez no seguirá en el Cádiz CF. Dos meses después de regresar al Nuevo Mirandilla y tras jugar las siete últimas jornadas con la elástica del cuadro amarillo, el jugador ha decidido poner fin a su segunda etapa como cadista, club al que regresó a principios del mes de abril para ayudar a lograr la permanencia en LaLiga Hypermotion.

Según informa El Territorio Cadista, Lucas ya ha comunicado al Cádiz su intención de marcharse. Y el club, por su parte, acepta la decisión del futbolista, que regresó al equipo en un momento de máxima dificultad y anotó un gol decisivo ante el Leganés para conseguir la ansiada y sufrida permanencia.