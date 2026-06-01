El peor Cádiz CF de la historia moderna en Segunda División: datos y señalados

Finaliza la temporada con 43 puntos, menos de los que firmó en sus dos últimos descensos

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El Cádiz CF finalizó este domingo una de las peores temporadas de su historia. O al menos, de su historia más reciente. Tras una segunda vuelta completamente infame en la que sólo consiguió ganar dos partidos con tres entrenados distintos, firmó la permanencia más barata de la historia con sólo 43 puntos, una cifra innoble que en cualquier otro contexto le habría obligado a regresar a la tercera categoría una década después de salir del pozo.

Ese último partido ante el Racing fue fiel reflejo del curso: derrota, goleado, sin reacción. Y sin que a nadie le importe. Un 4-1 en el estadio del campeón para poner punto y final a una segunda vuelta difícil de calificar: sólo dos victorias, sólo 9 puntos de 63 posibles y 16 derrotas en 21 partidos. Al final, el colchón de la primera vuelta, en la que se arrancó peleando por el ascenso directo y soñando con el playoff, acabó siendo suficiente, pero por los pelos.

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Los datos son los que son: es el peor Cádiz en Segunda División de la historia moderna. Sólo 43 puntos, lejos de las cifras habituales para lograr la permanencia. El pasado curso firmó 55 puntos y acabó casi en mitad de la tabla. En sus cuatro años anteriores en Segunda, entre 2017 y 2020, firmó 64, 64, 64 y 69 puntos, respectivamente.

La cifra más baja de puntuación en la categoría de plata del equipo amarillo durante el siglo XXI se remontaba, hasta ahora, a los 49 puntos del año 2008, en el que acabó en antepenúltima posición para descender a Segunda B, categoría a la que también descendió en 2010 con 50 puntos. Es decir, que en sus dos últimos descensos logró más puntos que esta temporada. Lejos quedan los 61 y 76 puntos que firmó en 2004 y 2005, cifra esta última con la que logró el ascenso a Primera, o los 61 puntos de 2007 para acabar quinto.

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El peor Cádiz en Segunda desde 1994

Para encontrar una puntuación más baja del Cádiz en Segunda que los 43 puntos de este ejercicio hay que remontarse nada menos que a 1994. Eso sí, el contexto por entonces era distinto: había 20 equipos en lugar de 22 y cada victoria daba 2 puntos, y no los 3 de ahora. Aquel curso, el equipo amarillo acabó último con sólo 18 puntos (cuatro victorias y diez empates que 'al cambio' serían 22 puntos).

El Cádiz ha logrado la permanencia, sí, pero los números reflejan una cruel realidad: ha sido la peor temporada de su era moderna en Segunda División. Una temporada que deja señalados a muchos jugadores, varios de ellos con el cartel de estrellas que han estado lejos de rendir como se esperaba. Pero también, y sobre todo, a la directiva y a una planificación deportiva en la que Juan Cala ha hecho aguas... sin que tenga intención alguna de dar un paso al lado.