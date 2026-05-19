Celia Pérez 19 MAY 2026 - 12:13h.

El cuadro cadista recibe la visita del Leganés

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La recta final de LALIGA Hypermotion llega al rojo vivo. Con hasta nueve partidos a la vez, el descenso a Primera RFEF acecha a varios equipos y uno de ellos es el Cádiz. El cuadro que ahora dirige Imanol Idiakez lleva ya diez jornadas sin conocer la victoria aumentando una crisis de resultados que le han llevado a vivir un tramo final de temporada muy tenso, con el cambio de categoría persiguiéndole los talones.

Tras la jornada 40, el Cádiz se sitúa con 40 puntos marcando el límite de la salvación. En su décimo octava posición, tres puntos le separan de un descenso que podría olvidar si gana este domingo ante el Leganés. Teniendo en cuenta su partido y el del Huesca-Castellón, Cultural Leonesa-Burgos y Las Palmas Real Zaragoza, el Cádiz podría conseguir la salvación matemática en estos escenarios.

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El primero de ellos y el más sencillo es ganando su parido y que el Huesca no gane al Castellón. El segundo, en caso de empatar ante el cuadro pepinero, los cadistas necesitarían que el Huesca perdiera y que Mirandés, Cultural Leonesa y Real Zaragoza no ganaran. Así es que podría certificar al permanencia en la penúltima jornada de la temporada y llegar a la última respirando tranquilos.

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El cuadro amarillo sólo ha logrado seis puntos en toda la segunda vuelta, pero sigue fuera de los puestos rojos de la clasificación gracias a los malos resultados que también han firmado los cuatro últimos de la tabla. Con 40 puntos, un triunfo le dejaría virtualmente en la categoría de plata, algo que se lleva repitiendo semana tras semana sin que sean capaces de lograrlo. La próxima jornada recibirán al Leganés, un partido que es decisivo para confirmar la permanencia. Si no, el Cádiz tendría que ir jugándose todavía bastante al último partido del curso en Santander.