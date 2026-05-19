Pablo Sánchez 19 MAY 2026 - 10:12h.

El Oviedo medita un cambio con Guillermo Almada: las opciones que ofrece el mercado

El Oviedo trabaja en la confección del nuevo proyecto

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El proyecto del Real Oviedo para su vuelta a LALIGA HYPERMOTION ya está en marcha. A falta de una jornada para que concluya la temporada, el club empieza a dar sus primeras pinceladas de lo que será el nuevo curso. A los dos fichajes ya confirmados hay que sumar la incógnita del banquillo. En los próximos días se conocerá si Guillermo Almada sigue o dice adiós y quién llegará para ocupar su puesto. En las últimas horas, el presidente Martín Peláez desveló otros datos importantes de la campaña venidera.

El apartado económico siempre manda y es ahí donde el Oviedo será fuerte por su condición de equipo descendido. Los tres clubes que vuelven a la categoría de plata cada año reciben un incentivo monetario por parte de LALIGA y Martín Peláez desveló la cifra durante su último encuentro con las peñas.

Tal y como informa El Comercio, el Oviedo recibirá la cantidad de ocho millones de euros repartidos en dos temporadas. El primer año percibirá 4,5 kilos y el segundo 3,5. Una cantidad que, sin duda, ayudará al club a confeccionar una plantilla competitiva para tratar de regresar a LALIGA EA SPORTS el siguiente curso.

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El límite salarial del próximo año

Otro de los apartados a tener muy en cuenta tienen que ver con el límite salarial. Es decir, la cantidad de dinero del club para hacer frente a la confección de la nueva plantilla. El Oviedo estima que rondará los 14,5 millones de euros, aunque esa cifra dependerá también de los traspasos que pueda llegar a ejecutar durante el mercado de fichajes estival así como de otros ingresos posibles.

A corto plazo, la intención del Oviedo es la de confirmar quién será el capitán de la nave carbayona el próximo curso. El futuro de Guillermo Almada está en el aire con diversas opciones en el horizonte para suplirlo. La decisión se conocerá en los próximos días.