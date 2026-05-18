Empate sin goles en Butarque que deja todo casi como estaba en la zona baja

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Lo que está sucediendo en la zona baja de LaLiga Hypermotion es difícil de calificar. Y se resumen, a su vez, en sus palabras: nadie gana. Este lunes, el CD Leganés y la SD Huesca han cerrado la jornada 40 con un empate sin goles en Butarque que lo deja todo casi como estaba, aunque con sólo 6 puntos en juego por delante de cara a las dos últimas jornadas. Un resultado que, eso sí, supone la permanencia virtual del cuadro pepinero y, sobre todo, la enésima oportunidad para salvarse para el Cádiz CF.

El partido estuvo roto en el tramo final, con los dos equipos buscando un gol que cambiaran por completo el sino de la competición en estas dos últimas jornadas. Pero no llegó. El Leganés sigue fuera del descenso con 43 puntos, mientras que el Huesca es precisamente el equipo que marca el descenso con 37 puntos. Teniendo en cuenta que quedaron 1-1 en la primera vuelta, el goal-average particular está igualado. Eso sí, el Leganés tiene un -6 en la diferencia general de goles y el Huesca un -21, de ahí que la permanencia pepinera sea virtual pero no matemática.

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Clasificación de LaLiga Hypermotion: otro alivio para el Cádiz

El gran aliviado con este empate es el Cádiz CF, que sigue marcando la permanencia pese a su nefasta racha de resultados. El cuadro amarillo sólo ha logrado 6 puntos en toda la segunda vuelta, pero sigue fuera de los puestos rojos de la clasificación gracias a la incapacidad de los cuatro últimos de ganar. Con 40 puntos, un triunfo le dejaría virtualmente en la categoría de plata, algo que se lleva repitiendo semana tras semana sin que sean capaces de lograrlo. La próxima jornada recibirán al Leganés, un partido que huele a decisivo. Cerrarán el curso en Santander.

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El Huesca y el Mirandés tienen 37 puntos y siguen vivos. Un triunfo en la penúltima jornada les daría vida para la última, sobre todo si el Cádiz no es capaz de ganar, pero una derrota les dejaría prácticamente condenados. El Huesca tiene que medirse a Castellón en casa y Córdoba a domicilio; el Mirandés recibirá al Granada y acabará en Leganés, quién sabe si jugándose la vida.

La Cultural Leonesa es el único equipo de los diez últimos clasificados que ha conseguido ganar esta jornada, pero tiene 36 puntos y aún está a 4 de la permanencia, por lo que podría certificar su descenso la próxima jornada, en la que recibirán al Burgos. Acabarán el curso en Anoeta, ante el filial de la Real Sociedad.

Peor aún está el Real Zaragoza con 35 puntos, nada menos que a 5 de la permanencia y prácticamente condenado al descenso a Primera RFEF como colista tras encadenar nada menos que cuatro derrotas seguidas y ocho partidos sin ganar. Y para colmo, se la juegan ante Las Palmas a domicilio y Málaga en casa, dos equipos que luchan por el playoff de ascenso.