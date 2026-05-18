Pablo Sánchez 18 MAY 2026 - 11:03h.

Antonio Hidalgo responde a la 'final' de Valladolid y confirma dos buenas noticias en el Deportivo: "No es grave"

Dos jornadas para el final de la competición regular

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LALIGA HYPERMOTION está que arde a dos jornadas para el final de la temporada regular. Casi todo está en juego en los 180 minutos que restan para que termine. El único cuyo destino está claro es el Racing de Santander, quien logró el ascenso a LALIGA EA SPORTS de forma matemática tras su victoria del pasado sábado ante el Valladolid. El resto de los equipos que pelean por la zona alta deben dilucidar su futuro en los próximos compromisos.

Tras la jornada 40, acudimos a nuestro laboratorio particular para conocer qué depara el futuro a corto plazo para los equipos que pelean por la zona alta de la mano de nuestros compañeros de Driblab. A la espera de que se dispute la final por la salvación entre el Leganés y el Huesca este lunes, las predicciones sobre el ascenso directo y el play off ya están sobre la mesa y las analizamos en ElDesmarque.

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El Big Data, el play off y el ascenso directo

La jornada 40 de LALIGA HYPERMOTION ha provocado movimientos importantes por la zona alta. Con el Racing ya fuera de las quinielas tras lograr el objetivo, el siguiente que puede conseguirlo de forma matemática la próxima semana es el Dépor. La sufrida victoria frente al Andorra elevó aún más sus opciones de ascenso directo hasta un 79,8%. Solo posee un 27,2% de posibilidades de jugar la segunda fase, lo cual habla muy bien de su marcha y de las opciones de lograr la machada por la vía rápida.

El caso más llamativo es el del Málaga. El pinchazo del Almería y su imponente victoria en Ceuta han elevado las opciones de ascenso. El cuadro de la Costa del Sol tiene un 90,2% de opciones de jugar el play off y un 26,6% de posibilidades de subir de manera directa. En ambos casos el porcentaje ha crecido cuando solo restan dos jornadas para el final.

La derrota del Almería frente a Las Palmas dio un vuelco a la clasificación. Los andaluces perdieron coba sobre el segundo puesto y el cuadro canario se metió de lleno en la pelea por todo. El Castellón ocupa la última plaza de play off con Burgos y Eibar en la pelea hasta el final.