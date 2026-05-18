Qué resultados podrían consumar el descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF la próxima jornada

Pablo Sánchez 18 MAY 2026 - 14:03h.

El Real Zaragoza que Lalo Arantegui prepara para Primera RFEF con Ibai Gómez y los primeros fichajes

Casi todos los números juegan en contra

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El Real Zaragoza agoniza. El equipo encara las dos últimas jornadas de competición como colista de LALIGA HYPERMOTION a cinco puntos de la salvación. Por el camino ha derrochado infinidad de oportunidades de salir a flote. La última, este pasado domingo frente al Sporting en el Ibercaja Estadio, donde cayó 1-3. La parroquia blanquilla ya está cansada y buena parte de ella tiró la toalla hace tiempo. Hasta su técnico, David Navarro, dejó caer en la última rueda de prensa que la salvación es prácticamente una quimera.

Algunos se agarran todavía a las matemáticas, aunque estas ya no conceden margen de error. No solo eso, sino que para lograr salir del pozo el Zaragoza necesita casi un milagro ante la cantidad de rivales que tienen que fallar siempre y cuando los blanquillos sumen sendas victorias en los dos partidos restantes.

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Las probabilidades de que el Zaragoza se convierta en equipo de Primera Federación la próxima jornada son altas y en ElDesmarque las vamos a analizar.

Resultados para el descenso matemático a Primera RFEF

El próximo fin de semana, ya en jornada unificada, el Real Zaragoza tiene que hacer frente a la difícil visita a Gran Canaria para medirse a la UD Las Palmas. El equipo blanquillo necesita ganar a un equipo inmerso en la pelea por el ascenso a LALIGA EA SPORTS. Casi nada.`

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Cualquier resultado que no sea una victoria convertiría al Zaragoza en equipo de bronce. Pero no solo eso: hasta ganando tiene serias opciones de caer de forma matemática. En estos momentos al único equipo que puede dar caza en la tabla es al Cádiz, que suma 40 puntos. Los amarillos reciben la visita del Leganés al Nuevo Mirandilla. Si consiguen ganar, el cuadro zaragocista consumaría el descenso. En caso de empatar, habría que mirar al golaverage. En el particular están empatados y en el general los blanquillos han encajado dos goles más, por lo que el descenso pendería de un hilo.

En resumidas cuentas, una victoria del Cádiz certificaría el dramático descenso del Zaragoza pese a lo que suceda en Gran Canaria.