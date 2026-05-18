El Real Zaragoza que Lalo Arantegui prepara para Primera RFEF con Ibai Gómez y los primeros fichajes

Celia Pérez 18 MAY 2026 - 10:15h.

Visto para sentencia, a un paso de sellar su descenso a Primera RFEF

El Real Zaragoza agota su última bala para evitar el descenso con doce lesionados

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El Real Zaragoza cayó este domingo frente al Sporting de Gijón en un partido en el que terminó de dinamitar sus opciones de permanencia en Segunda división. Visto para sentencia, a un paso de sellar su descenso a Primera RFEF tras firmar un encuentro lejos del nivel necesario para aspirar a la salvación, el club ya asume el cambio de categoría. Hasta el propio David Navarro se mostró totalmente hundido dando por sentado un descenso para el que se prepara Lalo Arantegui.

El director deportivo lleva desde su llegada trabajando en un doble escenario, tanto si se conseguía la continuidad en Segunda como si se daba el descenso a Primera RFEF. De hecho, los primeros pasos si se daba la bajada de categoría ya estaban dados y ahora solo es cuestión de tiempo para que se lleve a cabo. Si había algo claro, es que si el equipo descendía, habría cambio de entrenador. Y ahí aparece el nombre de Ibai Gómez.

El ex del Andorra es el elegido por Arantegui para tomar las riendas del primer equipo en Primera RFEF y reconstruir un equipo que pelee la temporada que viene por volver a la categoría de plata. Y no es el entrenador el único paso que ha dado el director deportivo, que ya había movido ficha también para conseguir un par de futbolistas que restructuraran la plantilla ya fuera en Segunda o en Primera RFEF.

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El primero de ellos es el de Jaume Jardí, el joven delantero del Gimnàstic de Tarragona. A sus 23 años, ha militado en las canteras de Barça y Real Madrid para acabar explotando en el equipo catalán y centrando el interés de un club como el Real Zaragoza. El otro es Rubén Díez, del Ceuta. El futbolista zaragozano ha sido clave en los esquemas de José Juan Romero esta temporada, asumiendo el liderazgo de la medular.