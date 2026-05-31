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El emocionante adiós de Álex Fernández al Cádiz con lágrimas en el gol y el homenaje del Racing y El Sardinero

Álex Fernández, en su despedida del Cádiz
Álex Fernández, en su despedida del Cádiz. LALIGA
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Álex Fernández vivió una noche cargada de emoción en El Sardinero en lo que podría ser su despedida del Cádiz tras nueve temporadas. El centrocampista marcó el gol del conjunto gaditano entre lágrimas y recibió el cariño de ambas aficiones, con un homenaje conjunto del Racing y el Cádiz al término del encuentro.

Gol entre lágrimas y despedida simbólica

El capitán del Cádiz no pudo contener la emoción tras ver portería en un partido muy especial para él. El tanto llegó en un contexto de despedida tras nueve años en el club, en los que se ha convertido en uno de los grandes referentes del equipo.

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El momento del gol fue especialmente emotivo, con Álex Fernández visiblemente emocionado y arropado por sus compañeros y la afición desplazada.

Álex Fernádez, en su gol ante el Racing
Álex Fernádez, en su gol ante el Racing. LALIGA

Homenaje en El Sardinero y pasillo conjunto

Tras el encuentro, El Sardinero fue escenario de un homenaje conjunto organizado por Racing de Santander y Cádiz CF. Ambos equipos formaron un pasillo de reconocimiento mientras la grada aplaudía al jugador madrileño.

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En el estadio también estuvo presente Jorge Valdano, que presenció el gesto de respeto hacia el futbolista, en una noche marcada por el fair play y la emoción.

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El pasillo en la despedida de Álex Fernández
El pasillo en la despedida de Álex Fernández. LALIGA
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