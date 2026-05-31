Joaquín Anduro 31 MAY 2026 - 08:10h.

La RFEF publica los horarios de las semifinales de la fase de ascenso a LALIGA HYPERMOTION

La guía para no perderte la pelea por el play off y la salvación

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Este domingo finaliza LALIGA HYPERMOTION con la disputa de la jornada 42 de la competición con mucho en juego aún tras los ascensos directos de Racing de Santander y Deportivo de La Coruña y los descensos de Real Zaragoza, Huesca y Cultural Leonesa. Los cuatro equipos que jugarán el play off y un duelo directo entre Leganés y Mirandés por la salvación serán el plato fuerte de una apasionante fecha en la que puedes ver todos los partidos en directo.

Tras los tres encuentros sin nada en juego disputados este sábado, el domingo futbolístico en Segunda División arranca a las 18.30h. con la pelea por los cuatro puestos de play off con seis equipos implicados y ninguno de ellos asegurado. Ahí, los aficionados podrán disfrutar también con el Multiliga en el que se ofrecerán los goles y las acciones más destacadas de los seis encuentros en los que Racing y Dépor también dirimirán quién finaliza como campeón.

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El Almería recibe al Real Valladolid, el Málaga visita al Real Zaragoza, la UD Las Palmas viaja a Riazor y el Castellón recibe al Eibar en el único duelo directo por el play off en un sextete que completa el Burgos, que deberá esperar algún pinchazo, con el duelo ante el Andorra. Para las 21.00h. quedarán el ya comentado Leganés-Mirandés en el que uno se salvará y otro descenderá y el Córdoba-Huesca ya con los dos equipos con futuro confirmado.

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Dónde ver los partidos del domingo y la jornada 42 de LALIGA Hypermotion y el Multiliga por TV