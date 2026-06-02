Dudas con la renovación de Imanol Idiakez por el Cádiz CF

Pese a lograr la permanencia, sus números en seis partidos han sido de descenso

El peor Cádiz CF de la historia moderna en Segunda División: datos y señalados

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Pasado el susto, en el Cádiz CF empiezan a mirar al futuro. La temporada se ha cerrado salvando la categoría, pero con unas sensaciones tétricas tras una segunda vuelta incalificable en la que el equipo amarillo sólo ha ganado dos partidos. Imanol Idiakez se ha ganado la renovación tras conseguir una salvación que, en cualquier caso, no oculta todo lo que hay detrás: la permanencia más barata de la historia y la peor temporada del equipo cadista en Segunda en sus últimos 32 años.

En el club no parece haber dudas: Idiakez se ha ganado la continuidad. Los puntos a favor de su continuidad son evidentes: llegó a un equipo completamente muerto y, de una manera u otra, consiguió salvar la categoría. Es cierto que sólo ha conseguido ganar un partido, pero también es cierto que las sensaciones futbolísticas mejoraron, aunque fuera de forma ligera. El técnico vasco, así pues, seguirá en el Nuevo Mirandilla el próximo curso.

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Las dudas con la renovación de Imanol Idiakez

Pero su figura, irremediablemente, también arroja algunas dudas. La primera es meramente numérica: ha dirigido seis partidos y sólo ha ganado uno. Ese triunfo ante el Leganés sirvió para certificar la permanencia, pero antes arrancó su andadura en el banquillo con cuatro partidos en los que tampoco fue capaz de ganar. Y para cerrar el curso, una sonrojante goleada ante el Racing que a nadie parecía importarle.

En cualquier otro contexto, en cualquier otro año, el Cádiz habría descendido a Primera RFEF con los 43 puntos que ha firmado esta temporada. Sin ir más lejos, en sus dos últimos descensos logró más puntos que esta campaña. Es decir, que el equipo amarillo ha firmado un curso de descenso, salvado más por la incapacidad de los cuatro últimos clasificados que por sus propios méritos.

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En total, Idiakez ha logrado 5 puntos de 18 en juego, 7 goles a favor y 10 goles en contra. Tirando de cálculos, sale una proyección de 35 puntos en 42 jornadas. Números de descenso: menos de los que ha logrado el Real Zaragoza, que acabó colista. Cifras muy pobres, pero ligeramente mejores que los de Sergio González, quien sólo logró 3 puntos de 21 posibles en siete jornadas. Empeorarlos era complicado y se habría traducido en perder la categoría.

Pero la categoría se salvó, suficiente para que Idiakez arranque en el banquillo del Cádiz el próximo curso. Eso sí, si quiere durar más tiempo que su antecesor y que la hinchada no viva otra pesadilla a partir de agosto, tendrá que mejorar de manera notable sus números.