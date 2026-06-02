El Oviedo acude al mercado de Primera por dos fichajes para una posición concreta

Ángel Cotán 02 JUN 2026 - 08:55h.

Las situaciones deportivas y contractuales de ambos futbolistas, clave

El Oviedo asegura el futuro del hijo de Santi Cazorla a la espera de una decisión

Compartir







El Real Oviedo está dispuesto a no repetir los errores que le acabaron condenando al descenso de categoría. En el año del Centenario, ni la dirección deportiva ni los dirigentes estuvieron a la altura en la toma de decisiones y apuestan ahora por un mercado menos activo, pero de mayor calidad. A expensas de cerrar al inquilino del banquillo del Carlos Tartiere, en las oficinas carbayonas se acude al mercado de Primera División.

Cortar la sangría defensiva es una de las principales tareas de Agustín Lleida y su equipo de trabajo. A expensas de saber qué ocurrirá con un Aarón Escandell que cuenta con clubes interesados, el salto necesario de calidad no está en la portería, sino en el eje de la zaga.

PUEDE INTERESARTE Lalo Arantegui trabaja en un fichaje importante para el Zaragoza: negociación con aristas

Ahí, tanto David Carmo como Eric Bailly abandonarán el barco azul, por lo que es más que necesario reforzarse. En este sentido, el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, avanza dos nombres importantes para la categoría de plata.

El Real Oviedo acude al mercado de Primera División

El equipo azul demanda nuevos cromos en la defensa y pone el foco en LALIGA EA Sports aprovechando situaciones contractuales y deportivas que facilitan movimientos. El primer objetivo del Oviedo responde al nombre de Fernando Calero, agente libre tras oficializarse el pasado viernes su salida definitiva del RCD Espanyol.

A las puertas de los 31 años, el zaguero que despuntó en el Real Valladolid cuenta con experiencia en la categoría de plata y tiene ganas de sentirse importante en un terreno de juego. Una situación deportiva que se asemeja a la del segundo objetivo carbayón en defensa y no es otro que Carlos Domínguez.

PUEDE INTERESARTE Criba masiva del Real Zaragoza en el mercado de fichajes con una excepción

El vigués, de 25 años, ha vivido una temporada difícil en el Celta en la que apenas ha participado en ocho encuentros ligueros. Con contrato hasta junio de 2028, el central tiene claro que debe buscar minutos fuera de casa en un momento decisivo de su carrera deportiva. La vía de la cesión podría ser factible para el equipo azul.