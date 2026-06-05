Pablo Sánchez 05 JUN 2026 - 12:33h.

La RFEF limita las cesiones de jugadores en el fútbol español: reglas, excepciones y límites entre clubes

Muchas incógnitas por resolver

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LALIGA HYPERMOTION no es ajena a los movimientos que se están llevando a cabo en otras ligas pese a que aún queda por disputarse el play off de ascenso con cuatro equipos en liza. Excepto Almería, Castellón, Málaga y Las Palmas, el resto ya ha movido ficha para confeccionar su nueva plantilla. Y, en varios casos, para buscar al entrenador indicado. Algunos clubes aún están en negociaciones y otros fichajes ya se han cerrado.

También hay que hablar de salidas en este apartado y para ello analizaremos, en ElDesmarque, cuál es la situación actual de los banquillos de LALIGA HYPERMOTION y los movimientos que se están produciendo en los últimos días.

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Entrenadores cerrados

Apenas ha pasado una semana desde que terminase la competición regular y el movimiento en los banquillos no cesa. Algunos clubes ya tenían sus destinos asegurados más allá de la presente temporada. Son los casos de Beñat San José (Eibar), Alberto González (Albacete), Carles Manso (Andorra), Pacheta (Granada), Ion Ansotegui (Real Sociedad B), Carlos Martínez (Leganés) y Martín Demichelis (Mallorca).

Mención especial requiere el Sporting y el Valladolid. Los rojiblancos destituyeron a Borja Jiménez para firmar a Nicolás Larcamón y los blanquivioletas hicieron lo propio para traer a Fran Escribá.

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Todos ellos tenían apalabrada su continuidad o la cerraron al poco de terminar, bien por contrato o por el interés conjunto en ampliar la vinculación por su buen rendimiento y el del equipo. Con ellos, hasta ocho banquillos tienen asegurado a su ocupante.

En busca de nuevo técnico

Otro pelotón de equipos anda en busca de nuevo técnico. Unos por su intención de cambiar de rumbo y otros porque el descenso les ha llevado a buscar importantes modificaciones. Un claro ejemplo es el del Burgos tras la salida de Luis Miguel Ramis. Sucede iguál con los recién descendidos Oviedo y Girona. Guillermo Almada y Míchel tomaron rumbos distintos y los esfuerzos se centran ahora en encontrar a sus sustitutos.

Varias dudas

Dos de los equipos del pasado curso cuyos banquillos no están asegurados son los de Córdoba y Ceuta. Iván Ania lleva varios años protagonizando grandes temporadas con los andaluces y su nombre está en el mercado. Se le vinculó al Oviedo, aunque su intención parece ser la de seguir. Algo parecido sucede con José Juan Romero. El mercado se mueve por su fichaje ante una decisión por tomar. En el Cádiz tampoco está confirmada la continuidad de Imanol Idiakez pese a lograr el objetivo por el que firmó.

Los recién ascendidos

A la espera de conocer al resto, Tenerife y Eldense son los únicos que ya han llegado a LALIGA HYPERMOTION de manera oficial tras sus respectivos ascensos. Ambos equipos apuntan a continuar con los mismos técnicos.