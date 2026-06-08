Pablo Sánchez 08 JUN 2026 - 13:14h.

Lalo Arantegui avanza formalmente por Jesús de Miguel: dos pasos firmes del Zaragoza

El director deportivo repasó todos los nombres de la plantilla

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Lalo Arantegui compareció ante los medios este lunes para repasar el estado actual de la plantilla del Real Zaragoza. Tras el descenso a Primera RFEF, se avecinan cambios muy importantes en el vestuario y en la estructura del club, algunos de los caules ya se han llevado a cabo. Junto a Ibai Gómez, el director deportivo repasó los jugadores que vuelven a su club tras cesión, los fichajes que se efectuarán y las cinco primeras incorporaciones del verano, las salidas confirmadas y el papel que jugará la cantera en el presente y el futuro de la entidad.

Lalo comenzó repasando algunos nombres propios de la plantilla a la par que confirmó que 14 futbolistas de la temporada pasada seguirán en el Zaragoza a la espera de las ofertas que puedan ir llegando durante el verano.

"Los siete jugadores cedidos vuelven a su lugar de procedencia: Esteban Andrada, Rober, Adrián Rodríguez, Kodro, Paul Akoukou, Nikola Cumic y Juan Larios. 19 jugadores finalizarán la relación laboral con nosotros a final de este mes: Tasende, Insua, Keidi Bare, Mario Soberón, Toni Moya, Dani Gómez, Raúl Guti, Bakis, Pomares, Radovanovic, Sebas Moyano, Paulino de la Fuente, El Yamiq, Martín Aguirregabiria, Valery Fernández, William Agada, Mawuli, Jaime Vallejo y Luis Carbonell.

Continúan con respecto a la temporada pasada 14 jugadores: Juan Sebastián, Francho, Cuenca, Hugo Pinilla, Seidu, Hugo Barrachina, Álex Gomez y Lucas Terrer. Se reincorporan de su cesión Sebastian Kosa, Adrián Liso, Pau Sans, Hugo Carrillo y Bazdar. Quiero anunciar en este acto la renovación de Tachi por una temporada más otra adicional", agregó.

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Fichajes y la cantera

"Me gustaría anunciar la incorporacion de nuevos jugadores con fecha 1 de julio: Rubén Díez, centrocampista que llega del Ceuta. Jaume Jardí, atacante procedente del Nástic que firma con nosotros por tres temporadas. Peter Ademo, centrocampista que firma por cuatro temporadas y procede del Sheriff de Moldavia. Raúl Pereira, tras el acuerdo alcanzado con el Cádiz y Anartz Peña, quien firma por una temporada y otra adicional y procede del Arenas de Getxo", prosiguió.

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"Actualmente contamos con 19 jugadores con contrato en vigor. La idea es quedarnos con 22-23 jugadores, una plantilla corta, dos jugadores por puestos y dejar la vía abierta para los jugadores del Deportivo Aragón. Vamos a seguir con la idea clara de apostar por los jugadores fabricados en la casa. Sería imposible dejar esta vía abierta con plantillas muy largas. El futuro de este club tiene que ser con jugadores que fabriquemos nosotros en la ciudad deportiva. Todavía nos queda mucho trabajo en la dirección deportiva, hay que incorporar ocho o nueve jugadores más a la plantilla. Probablemente haya muchos cambios de jugadores que ahora mismo están con nosotros y que tendremos que aceptar ofertas de otros clubles. Habrá que valorar todas las opciones".