Fran Fuentes 05 JUN 2026 - 13:55h.

El técnico vasco prioriza recuperar la comunión entre equipo y afición: "Se puede convertir en algo imparable"

El Zaragoza prioriza dos fichajes concretos para el ataque: la alternativa del extranjero

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Ibai Gómez ha sido anunciado como nuevo entrenador del Real Zaragoza de manera oficial. El técnico vasco firma por una temporada, con opción a ampliar a otras dos. De este modo, aunque ya estaba trabajando desde hace algunas semanas en el próximo curso, no ha sido hasta este viernes que se ha producido el anuncio oficial. En él ha explicado la ilusión con la que llega, cuál es el plan maestro de su etapa en el equipo de cara al año en Primera RFEF, que es recuperar la comunión con la grada. Y, del mismo modo, ha explicado cómo está organizando junto a Lalo Arantegui el mercado de fichajes. A continuación, sus palabras:

Recuperar la comunión con la grada: "Bueno, lo que más quiero y lo que más deseo y nuestro objetivo, que además creo que en ese sentido lo vamos a conseguir, es que el equipo genere esa identidad y tenga esa identidad con la que la afición se siente identificada, porque considero que teniendo la fortuna que tenemos de tener una afición como el Real Zaragoza, pues si conseguimos que se siente identificada y se enganche con el equipo, se puede convertir en algo imparable".

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El mensaje de Ibai Gómez a la afición: "Es momento de pocas palabras y más hechos"

La estrategia en el mercado de fichajes: "Bueno, principalmente, sobre la confección de la plantilla, nosotros al final como cuerpo técnico tenemos claro qué tipo de perfiles queremos en cada posición. A partir de ahí hay una secretaría técnica, creo que de muchísimo nivel, y eso están demostrando. Estamos muy agradecidos por la confianza y, dentro de lo que cabe, decidimos los dos, pero son ellos los que nos pasan esos jugadores que son posibles dentro de los perfiles que buscamos".

El mensaje a la afición: "En cuanto a la afición creo que es momento de pocas palabras y más hechos. Al final creo que es el momento de lo que te he dicho antes, de trabajar mucho, de que el equipo transmita ilusión, que transmita pasión, que transmita competitividad y que transmita que de verdad nos dejamos el alma cada día por el escudo y creo que es la forma de enganchar a la gente, más que con palabras, con hechos. Bueno, creo que no hay varita mágica y creo que hay una forma de convencer exacta. Creo que en un vestuario y estos meses han sido de gran aprendizaje en ese sentido también".