El Zaragoza prioriza dos fichajes concretos para el ataque: la alternativa del extranjero

Ángel Cotán 05 JUN 2026 - 11:07h.

Ibai Gómez quiere ser protagonista en los partidos y avala las dos incorporaciones

El Zaragoza activa la vía txuri urdin por un fichaje necesario: tres candidatos y un puesto

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El Real Zaragoza continúa dando pasos en la planificación deportiva. Oficializada la llegada de Ibai Gómez, el técnico comienza a tomar partido en decisiones importantes. Lalo Arantegui cambiará por completo la plantilla, y tras encauzar varias operaciones, pone el foco en dos posiciones concretas de ataque.

El descenso al fútbol no profesional convierte directamente al equipo blanquillo en el gran rival a batir. El fichaje de Ibai Gómez para el banquillo va en esa línea de protagonismo en el juego que deberá asumir el Real Zaragoza el próximo curso.

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El técnico bilbaíno tiene un marcado estilo ofensivo que necesita piezas nuevas. Y en esas está la dirección deportiva que lidera Lalo Arantegui. Los objetivos prioritarios están marcados, aunque ante las dificultades del propio mercado, también se manejan alternativas.

Los dos fichajes para el ataque del Real Zaragoza y la alternativa

Según informa El Periódico de Aragón, el director deportivo pone el foco en dos tareas que pasan a ser prioritarias por el bloqueo que han sufrido en las últimas semanas. Se busca delantero centro y extremo izquierdo en un mercado siempre difícil en lo que a las piezas de ataque se refiere. En ambas demarcaciones hay nombres que gustan y por los que se trabaja.

En el puesto del nueve, Lalo Arantegui intenta la incorporación de Víctor Mingo. El delantero centro de 22 años anotó doce goles el pasado curso pese al descenso de categoría del Arenteiro. Esta situación deportiva parecía facilitar su llegada, pero el club gallego ha ejecutado la opción de ampliar su contrato y lo traspasará este verano. Sin la carta de libertad bajo el brazo, el próximo ariete del Zaragoza apunta a llegar desde el extranjero, según la citada fuente.

Para el extremo izquierdo, Jastin García es el nombre que más gusta. Ibai Gómez le conoce a la perfección y tratará de convencer al jugador, aunque el fichaje está muy difícil. Propuestas en Segunda División y el extranjero complican su llegada al club blanquillo. Ante el bloqueo en ambas operaciones, Lalo Arantegui prioriza estas incorporaciones.