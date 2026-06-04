Pablo Sánchez 04 JUN 2026 - 16:22h.

Se cae el fichaje clave y gran apuesta de Lalo Arantegui para el Real Zaragoza: "Nada que discutir"

Nuevo proyecto de futuro en marcha

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El Real Zaragoza formalizó este jueves un paso muy importante en su desembarco en Primera RFEF. El descenso ha sido un palo que se confirmó en la penúltima jornada y que supone un cambio radical en la entidad. Uno de los grandes cambios se ha producido en el banquillo, con la marcha de David Navarro y el fichaje de Ibai Gómez. El míster ya estaba apalabrado desde hace tiempo y se hizo oficial hace unas horas.

Ibai Gómez llega para tratar de devolver al Zaragoza al fútbol profesional en un año y construir un proyecto a largo plazo. Su llegada ha supuesto un soplo de aire fresco para el entorno blanquillo y la afición lo ha hecho saber. La noticia de la llegada de Ibai viene acompañada de un buen puñado de felicitaciones por parte de la afición zaragocista. La hinchada dejó respuestas como las que recopilamos a continuación:

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El comunicado del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con Ibai Gómez para que el técnico vasco se convierta en el nuevo entrenador blanquillo para la temporada 2026-27, con opción de otras dos campañas más. Ibai [Bilbao, 11/11/1989] es un técnico de pura vocación, que ya siendo adolescente empezó a dirigir a un equipo de niños de 5 años del Santutxu, con el que fue creciendo y acompañándoles en su evolución hasta edad juvenil.

Compaginó este proceso con una carrera futbolística de alto nivel que le llevó a jugar cerca de 300 partidos entre Primera División, Champions League, Europa League y Copa del Rey. Fue, además, campeón de la Supercopa de España en 2015 y 2021.

Una creciente trayectoria en los banquillos

Tras su retirada como futbolista profesional, en la temporada 2023-24 asumió el banquillo del Santutxu de División de Honor Juvenil. Entonces llamó la atención de la selección de República Dominicana, que lo reclutó como técnico para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el combinado caribeño completó una digna actuación en la fase de grupos frente a España –a la postre campeona del torneo-, Egipto y Uzbekistán.

Llegó al Arenas de Getxo para la 2024-25 y consiguió imponerse en el Grupo 2 de 2ª RFEF para ascender de categoría. Ya en el escaparate del fútbol profesional, el pasado verano llegó a Andorra para dirigir por primera vez en LaLiga Hypermotion. Tras un gran inicio acompañado de fútbol vistoso y buenos resultados, una mala racha a mitad de temporada le llevó a tomar la decisión de finalizar la etapa en el Principado.

Nuevo reto en el Real Zaragoza

Ambicioso y con gusto por un sistema ofensivo y de posesión, Ibai aterriza ahora en Zaragoza con el objetivo de devolver al equipo del león al fútbol profesional. Para este reto llega acompañado por dos técnicos incondicionales y de su plena confianza: Iñigo Larriqueta, ‘Larri’, y David Vinatea. Desde el Real Zaragoza damos la bienvenida a Ibai y su cuerpo técnico y confiamos en lograr juntos los objetivos que nos marquemos. ¡Bienvenido y mucha suerte en este reto!