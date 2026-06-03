Ángel Cotán 03 JUN 2026 - 15:28h.

La reestructuración lleva meses en marcha

El Zaragoza activa la vía txuri urdin por un fichaje necesario: tres candidatos y un puesto

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El Real Zaragoza no tiene tiempo que perder y está inmerso en una auténtica revolución de su primera plantilla. Una criba sin precedentes que atiende a razones más que lógicas. El descenso al fútbol no profesional obliga a Lalo Arantegui a realizar numerosos movimientos. Aunque en lo institucional también hay cambios, y aunque comienzan a desfilar, también intentan dar la cara tras la debacle.

El que ha sido director general del Real Zaragoza hasta el martes, Fernando López, ha pedido disculpas a los seguidores del conjunto aragonés por haber "fallado", después de que el club haya descendido esta temporada a Primera Federación, categoría fuera del fútbol profesional.

"Comparto plenamente la decepción por no haber alcanzado el objetivo deportivo y con ello mi parte de responsabilidad. Me marcho con la conciencia de haber dado todo lo que estaba en mi mano y también sabiendo que os he fallado; por ello, zaragocistas, os pido disculpas", ha afirmado en una carta abierta difundida por la entidad blanquilla.

El primer perdón de los responsables del descenso del Real Zaragoza

En el texto, López ha expresado su agradecimiento al consejo de administración, a la propiedad, a los profesionales del club y, especialmente, a la afición del Real Zaragoza por la confianza, el compromiso y el apoyo recibidos durante su estancia. "He intentado desempeñar esta responsabilidad con la máxima dedicación, honestidad y respeto hacia una institución con una enorme historia y un significado muy especial para miles de zaragocistas, zaragozanos, aragoneses y aficionados españoles", ha asegurado.

No obstante, ha apuntado que en el fútbol "existen momentos positivos y otros especialmente difíciles", en los que su compromiso con el Zaragoza "ha sido absoluto", trabajando siempre con la convicción de tomar las decisiones que en cada momento eran consideradas como "mejores para la entidad". "El resultado, sin embargo, no ha sido el que todos deseábamos, y lo asumo", ha reconocido el exdirector general.

López también ha reconocido "el trabajo y la implicación de todas las personas y compañeros que forman parte del día a día del Real Zaragoza, muchas veces lejos del foco, pero fundamentales para el funcionamiento del club". "Me marcho deseando lo mejor al Real Zaragoza y un pronto regreso a Segunda División. Me llevo el haber conocido un poco más la cultura aragonesa y zaragozana, que tanto arraigo y sentido de pertenencia tiene para tantas personas, y que hace de este club y de esta región su mayor valor", ha continuado.

Por último, se ha mostrado "convencido" de que "con unidad, trabajo y estabilidad, el club encontrará el camino a Primera División que tanto merece esta ciudad por historia, afición y sentimiento". El Real Zaragoza anunció a última hora de la tarde de este martes que su consejo de administración ha alcanzado un acuerdo con López para finalizar su etapa al frente de la dirección general del club.