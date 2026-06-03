Ángel Cotán 03 JUN 2026 - 10:22h.

La dirección deportiva no entrará en pujas 'salvajes'

El Celta desempolva el fichaje de Diego Conde: la hoja de ruta de Marco Garcés

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La economía del Celta de Vigo respira tras los éxitos deportivos recientes. El buen desempeño de Claudio Giráldez y sus pupilos permite al club olívico mejorar su postura en el mercado y ya no tiene la necesidad de acometer grandes ventas. Esto también afecta directamente al apartado de llegadas, aunque con varias tareas sobre la mesa, Marco Garcés también aborda la 'Operación Central'.

La dirección deportiva celeste analiza el mercado de defensas centrales a la espera de una resolución por el futuro de Marcos Alonso. A la espera por el madrileño, el Celta mantiene una hoja de rota que se alteraría en caso de espantada final.

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En el escenario inicial, el club vigués engloba la operación para reforzar el eje de la zaga con tres nombres concretos. Hay una primera opción, pero también una alternativa al fichaje deseado. Son piezas complementarias y no hay que descartarlo, aunque también acapara focos la llave de las operaciones.

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El Celta aborda la 'Operación Central' en el mercado de fichajes

La primera opción del Celta sigue siendo Mika Mármol. El defensa de Terrassa no seguirá en la UD Las Palmas ascienda o no a LALIGA EA Sports vía playoff. Su contrato expira el próximo día 30 de junio y no renovará, una situación contractual que, como señala el Diario AS, llama la atención de varios clubes nacionales.

Además del equipo celeste, Getafe y Rayo Vallecano también quieren al zaguero. La postura del Celta es clara, y aunque el perfil de Mika Mármol convence, no entrará en pujas importantes por su fichaje. Y es que Marco Garcés cuenta con una alternativa que gusta y mucho en el cuerpo técnico.

El regreso de Sergio Barcia está sobre la mesa olívica. Cedido en la propia UD Las Palmas, los canarios cuentan con una opción de compra que ronda el millón y medio euros. El hipotético ascenso se antoja clave en la ejecución, aunque no hay que descartar la posibilidad de ejercerla en Segunda y hacer negocio con él. El Celta espera agazapado su oportunidad, y si el conjunto pío pío deja marchar a Barcia, apuntaría a abrir negociaciones con el Legia de Varsovia. Barcia desea continuar en España, en Polonia no cuenta y tan solo le resta un año de contrato.

Aunque en todo este asunto tiene mucho que decir Carlos Domínguez. El defensa, pretendido por equipos nacionales, está dispuesto a buscar oportunidades fuera y no descarta jugar en el extranjero. De su salida depende buena parte de los movimientos celestes en el eje de la zaga y todo puede aumentar si Marcos Alonso se acaba bajando del abrco.