Alberto Bravo 03 JUN 2026 - 09:59h.

La prioridad es encontrar un volante que juegue pegado a banda que sume goles al equipo

El Celta no aceptará ofertas a la baja y contempla cerrar junio sin ventas

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VigoEl Celta de Vigo tiene claro que necesita más goles en el equipo. Lo buscará en el mercado de verano. La dirección deportiva y el cuerpo técnico consideran fundamental hacerse con los servicios de un volante ofensivo que juegue más pegado a banda. Que desde la segunda línea sume goles que ayuden a los anotados por Borja Iglesias, Ferran Jutglà o Pablo Durán. Tal como informó ElDesmarque en la parcela ofensiva este extremo junto al volante que vaya de fuera hacia dentro son las prioridades en ataque en las que trabajan en A Sede.

A día de hoy el club no busca un delantero centro. No está previsto incorporar un 'nueve' si no hay salidas en esa posición. Se confía plenamente en Borja Iglesias, Ferran Jutglà y Pablo Durán. El primero demostró su nivel en una temporada que ha terminado con la citación para jugar el Mundial. En el caso del catalán sus siete goles en las últimas 15 jornadas de Liga invitan al optimismo tras unos primeros meses complicados en lo deportivo y lo personal.

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Con Pablo Durán tampoco hay dudas. El tomiñés ha jugado prácticamente toda la temporada lesionado. Su hombro izquierdo, que le ha obligado a pasar por quirófano al terminar el curso, le ha lastrado. Una vez recuperado de sus problemas físicos se espera que vuelva a recuperar su nivel. Entre los tres marcaron un total de 25 goles la pasada campaña. Una cifra que debería aumentar la próxima temporada a poco que Jutglà y Durán tengan un año más estable y tranquilo.

Iago Aspas y Williot Swedberg anotaron cinco tantos mientras que Hugo Álvarez hizo cuatro. Por ello desde el club se busca un jugador de segunda línea que sume más goles al equipo. El Celta perdió a Bryan Zaragoza, que no fue capaz de aportar los goles que de nuevo busca la dirección deportiva, el pasado mes de enero tras la oferta del Bayern Múnich para cortar la cesión. No se reemplazó esa pieza. En verano buscarán un perfil similar al malagueño que sume más goles al equipo.

El perfil del futbolista debería poder adaptarse a jugar en ambas bandas ya que Hugo Álvarez y Williot Swedberg, al que el club tratará de mantener en la plantilla priorizando antes la venta de Ilaix Moriba, cubren el perfil izquierdo del ataque. El ourensano ya ha jugado en el lado diestro pero adoptando un rol de volante que va hacia posiciones centrales. La dirección deportiva quiere un perfil que se asemeje más a un extremo que abra el campo, pueda hacer goles y dar asistencias.