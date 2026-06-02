Alberto Bravo 02 JUN 2026 - 15:07h.

El veterano central aún no ha dicho 'sí' a la oferta de renovación del Celta

Aleix Febas, la llamada de Aspas y su conversación con Giráldez: "Fue el primero que me habló"

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VigoEn los próximos días el Celta de Vigo espera poder anunciar un nuevo movimiento, la renovación de Marcos Alonso. La realidad es que el club, con el mes de junio ya empezado, no tiene aún una respuesta del veterano defensa. Muchas son las pistas que hacen que el discurso en A Sede respecto a la continuidad del madrileño sea optimista pero que los días pasen sin el 'sí' del jugador a continuar un año más en Vigo generan algo de preocupación.

Marco Garcés, director deportivo de la entidad olívica, apostó por seguir esperando por Marcos Alonso. "Seguimos en lo mismo, seguimos esperándolo. Creo que él se lo merece, su rendimiento dentro del club merece que nosotros le esperemos", señaló este martes durante la presentación de Aleix Febas, primer fichaje de la temporada 2026/27 para el Celta.

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El responsable de la parcela deportiva explicó que "Marcos Alonso está considerando y me mantengo optimista, lo mismo que he dicho durante todo el año". El defensa izquierdo fue el futbolista más utilizado por Claudio Giráldez esta temporada. Fueron 3.759 minutos en 43 partidos. Ahora se encuentra de vacaciones mientras deshoja la margarita.

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Una de las pistas, más allá de su día a día con el equipo, que dejó Marcos Alonso sobre su predisposición a continuar es su mensaje de final de temporada en Instagram: "Un orgullo muy grande formar parte de este grupo y estar haciendo historia celeste. Gracias a todos por vuestro apoyo durante toda la temporada y en especial a mis compañeros y cuerpo técnico porque hemos sido un equipo con todas las letras. Enhorabuena a todos y ahora a descansar y cargar baterías".

En el club saben que su continuidad no depende de otros clubes. Marcos Alonso no está esperando a que le presenten mejores ofertas en lo económico. El dinero ya no es el principal aliciente para un futbolista que lleva trece temporadas consecutivas jugando competición europea. Marcos Alonso prioriza un proyecto deportivo donde esté cómodo como así sucede en Vigo. Si no renueva por el Celta, cosa que esperan que suceda, lo más lógico es que colgase las botas.