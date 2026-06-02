Alberto Bravo 02 JUN 2026 - 09:31h.

El club busca un suplente de garantías para Andrei Radu que pueda jugar Copa y Europa League

Andrei Radu, oídos sordos a los cantos de sirena del mercado: "Yo me quedo en el Celta"

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VigoLa planificación deportiva del Celta de Vigo de cara a la próxima temporada va evolucionando con el paso de los días. Por ahora son muchas las dudas y pocas las certezas. Se estudian perfiles y posiciones a reforzar. Muchos jugadores saldrán del equipo y unos pocos entrarán. Las salidas doblarán aproximadamente a los fichajes debido a la larguísima extensión de la plantilla. Dos defensas centrales, un pivote y dos volantes son los objetivos prioritarios pero ahora la dirección deportiva también busca en el mercado de fichajes a un portero de garantías que alivie la carga de partidos a Andrei Radu.

Este aspecto, tal como ha podido sabe ElDesmarque, es clave. La confianza en el portero rumano es total. Su gran temporada le ha colocado como una pieza importante en el equipo. Sin embargo sí se ha generado cierta preocupación por el estado físico con el que terminó el curso. Las molestias musculares en el tramo final se deben a una carga de partidos brutal. Por ello su selección decidió desconvocarlo para los dos partidos amistosos que iba a disputar en junio. El club no quiere que una posible baja de Radu pueda lastrar el rendimiento global del equipo en el futuro.

De ahí que tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva hayan acordado la necesidad de buscar en el mercado un portero de garantías que dé descanso a Andrei Radu. El problema es encontrar un jugador de nivel que acepte un rol secundario en el equipo. Para hacer más atractivo ese puesto en el club se ha planteado la posibilidad de darle los partidos de Europa League además de la Copa del Rey.

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El club ya ha empezado en los últimos días a recabar informes y buscar alternativas. Esta decisión afecta directamente a Iván Villar, Marc Vidal y Coke Carrillo. La llegada de un nuevo portero les colocaría en una situación complicada de cara a su continuidad en Vigo la próxima temporada. Iván Villar, en caso de apostar por continuar en el Celta en su último año de contrato, pasaría a ser el tercer portero del primer equipo.

El pasado verano el club ya le comunicó que podía buscar equipo, que no pondría trabas a su marcha. Todo hace indicar con la decisión tomaba en la parcela deportiva que el de Aldán está este mercado en la misma situación. Marc Vidal, sin un solo minuto esta temporada, podría rescindir su contrato o salir cedido a pesar de contar con dos años más de contrato, hasta junio de 2028.

Con Coke Carrillo, que con 24 años su etapa en el Fortuna está cerrada, el club puede cortar su contrato este verano. Si no lo hace subirá al primer equipo con una vinculación hasta junio de 2029. El pontevedrés apenas contó con oportunidades cuando Claudio Giráldez dirigía el filial. Si llega un portero al primer equipo deberían salir tanto Iván Villar como Marc Vidal para tener un hueco.

Otra posibilidad con Coke Carillo es que el Fortuna logre el ascenso a Segunda División. El club podría renegociar su contrato para que se pruebe en el fútbol profesional en el filial celeste. No sería el único jugador del Fortuna en esa situación. Pablo Meixús o De la Iglesia por edad deberían salir si el equipo continúa en Primera Federación si no son llamados para el primer equipo.

La dirección deportiva tiene todo el verano para peinar el mercado en busca de un portero que pueda aliviar la carga de partidos para Andrei Radu. No es una operación prioritaria, hay otras posiciones y roles que se considera más urgente reforzar pero el proceso de selección ya ha arrancado.