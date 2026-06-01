Alberto Bravo 01 JUN 2026 - 20:34h.

El jugador confesó que es "bonito y muy ilusionante" que el Celta se fije en él

Aleix Febas firma hasta 2029 con el Celta

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VigoAleix Febas, el primer fichaje del Celta de Vigo para la temporada 2026/27 se mostró ilusionado en su primera entrevista como jugador celeste concedida a los medios oficiales del club. El centrocampista, que llega libre tras finalizar su contrato con el Elche CF, destacó la ambición del proyecto, su deseo de disputar competición europea y su encaje en la idea de juego de Claudio Giráldez.

Aleix Febas ya viste de celeste. "Han sido unos meses en los que mi agente me fue comentando que existía interés por parte del Celta. La verdad es que estoy muy contento porque que un club como el Celta se interese por ti siempre es algo bonito y muy ilusionante", señaló.

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A sus 30 años, Febas aterriza en Balaídos después de una trayectoria marcada por una progresión constante. Formado en la cantera del Real Madrid, donde permaneció ocho temporadas, inició su recorrido en el fútbol profesional con una cesión al Real Zaragoza.

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"He pasado por muchos equipos y creo que mi carrera ha sido de menos a más. Mi primera experiencia fuera del Real Madrid fue en Zaragoza, donde coincidí con Borja Iglesias y vivimos una gran temporada en Segunda División", recordó. Posteriormente pasó por Albacete, Mallorca y Málaga antes de encontrar estabilidad en el Elche CF, club en el que militó durante las tres últimas campañas.

"El Elche me cambió la vida. Fueron tres años maravillosos, con el ascenso y después la permanencia en Primera División hasta la última jornada. Guardo recuerdos increíbles de esa etapa", afirmó. Precisamente esa experiencia es la que espera aportar ahora a un Celta que afrontará una temporada ilusionante, con el reto añadido de competir en Europa.

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"Creo que venir aquí supone un paso más en mi carrera. Además, tengo muchas ganas de disputar una competición europea, algo que todavía no había podido vivir y que considero una experiencia muy importante", explicó.

En el apartado futbolístico, Febas destacó su identificación con la propuesta de Claudio Giráldez, uno de los factores que más le atrajeron del proyecto celeste: "Me siento muy cómodo con la idea de juego de Claudio. Me gusta la propuesta con balón, intentando siempre salir jugando desde atrás. Defensivamente también me adapto bien tanto a un bloque alto como a uno más bajo, así que tengo muchísimas ganas de empezar".

El nuevo jugador celeste reconoció que todavía no ha tenido tiempo para conocer Vigo en profundidad, aunque espera hacerlo en los próximos días: "Cuando vienes a jugar un partido apenas conoces nada porque todo se reduce a viaje, hotel y estadio. Llevo poco tiempo aquí, pero quiero empaparme tanto de la ciudad como del club", señaló. Por último, quiso enviar un mensaje a la afición celtista, a la que prometió trabajo, compromiso y ambición desde el primer día.